THE VOICE OF ITALY 2018 Blind Auditions | diretta | E' come la chirurgia

Al Bano diventa nonno - arriva il primo nipote del nuovo coach di THE VOICE of Italy : Al Bano diventa nonno. Quella che è nata come una indiscrezione è stata confermata e con essa la gravidanza di Cristel Carrisi, che renderà suo padre nonno nel mese di maggio. A rivelarlo è proprio l'artista di Cellino San Marco sulle pagine di Grand Hotel, nelle quali già si definisce "magico" per suo nipote. Pronto a raccontargli la storia della sua vita e insegnargli a cantare - solo se lo vorrà - il piccolo di casa Carrisi ha già messo ...

Riparte la caccia al nuovo talento canoro con THE VOICE of Italy : I quattro grandi artisti italiani, conosciuti in tutto il mondo, stanno affilando le loro armi per contendersi la nuova voce italiana che sappia imporsi oltre i confini nazionali. Grandi novità anche ...

J-Ax a THE VOICE of Italy 2018 alla ricerca del talento di “cuore” nel segno di Lady Gaga : J-Ax a The Voice of Italy 2018 porterà se stesso e la sua esperienza artistica per provare a cercare un talento che sia degno di questo nome. Queste le premesse del nuovo coach del programma al via il 22 marzo su Rai2, raggiunto da Sorrisi e Canzoni TV al quale ha raccontato da quali basi partire per la sua nuova avventura come caposquadra. Gli ingredienti della squadra di Alessandro Aleotti saranno i medesimi di quelli già visti nelle ...

THE VOICE of Italy 2018 : Al Bano - J-Ax - Renga - Cristina Scabbia su Rai 2 : The Voice of Italy 2018 sta tornando. L'appuntamento è alle 21:15 di giovedì 22 marzo su Rai 2 con la conduzione di Costantino Della Gherardesca. Sarà proprio lui a presentare i quattro coach J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia che dalle loro poltrone rosse saranno impegnati con le famose Blind Audition. I riflettori sono puntati sul ritorno in televisione del talent show musicale di Rai 2 dopo un anno di pausa. L'ultima edizione ...

THE VOICE 2018 - prima puntata 22 marzo : tutte le novità da questa sera su Rai 2 : Il programma sarà visibile anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.rai.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay . The Voice: Costantino e la nuova squadra di ...

THE VOICE of Italy 2018 guida : novità - coach - concorrenti e puntate : THE Voice OF Italy 2018. Dopo l’annuncio della cancellazione da parte della Rai e il successivo rinnovo, la quinta edizione del talent show fa il suo debutto su Rai 2 e Radio2 giovedì 22 marzo alle 21:20. Il cast è quasi completamente nuovo rispetto alle passate stagioni e anche il meccanismo ha subito alcune modifiche per rendere più interessanti le fasi della gara. Ecco di seguito tutto su The Voice 2018 tra novità, regolamento, giudici, ...

Francesco Renga/ L’ex giudice di Amici ora si mette in gioco (THE VOICE of Italy 2018) : Francesco Renga, il sodalizio con Max Pezzali e Nek sta regalando emozioni ma il cantante è pronto anche per ributtarsi nel talent show di Rai Due. (The Voice of Italy 2018)(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 09:03:00 GMT)

THE VOICE of Italy 2018 | Puntata 22 marzo 2018 | In diretta dalle ore 21 : 20 : The Voice of Italy 2018 è il talent show condotto da Costantino Della Gherardesca, con J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia nel ruolo di coach, in onda su Rai 2, ogni giovedì in prima serata.The Voice of Italy 2018 | Puntata 22 marzo 2018 | Anticipazioniprosegui la letturaThe Voice of Italy 2018 | Puntata 22 marzo 2018 | In diretta dalle ore 21:20 pubblicato su TVBlog.it 22 marzo 2018 08:56.

J-Ax/ La nuova avventura nel segno di Fedez e del piccolo Leone (THE VOICE of Italy 2018) : J-Ax, il giudice torna a confrontarsi con Cristina Scabbia dei Lacuna Coil che la grande novità di questa edizione del programma di Rai Due. (The Voice of Italy 2018)(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 08:58:00 GMT)

Al Bano/ Il pubblico è tutto per lui : troverà il nuovo Gianni Morandi? (THE VOICE of Italy 2018) : Al Bano, il pubblico è tutto per lui: come si comporterà il noto cantante da giudice? Di sicuro sarà pronto a portare in scena la sua grande personalità. (The Voice of Italy 2018)(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 08:52:00 GMT)

Cristina Scabbia/ Sarà la "Manuel Agnelli" del talent di Rai 2? (THE VOICE of Italy 2018) : Cristina Scabbia, c'è grande curiosità per il nuovo volto tra i giudici della trasmissione di Rai 2. Attesa sui social network col pubblico che si fa mille domande (The Voice of Italy 2018)(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 08:48:00 GMT)

THE VOICE of Italia 2018/ Blind Auditions - diretta : Costantino Della Gherardesca al timone (prima puntata) : The Voice of Italy 2018 torna in onda oggi, giovedì 22 marzo, con la prima puntata di Blind Auditions: conduttori, giudici, novità e tutte le anticipazioni Della nuova edizione.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 08:05:00 GMT)

Stasera TV Streaming Diretta 22 marzo : Don Matteo THE VOICE of Italy : Stasera in tv guida Streaming Canale 5, Italia 1, Rete 4 22 marzo Tiramisù Alle 21.10 su Canale 5 il film commedia in prima visione televisiva 'Tiramisù' di Fabio De Luigi con lo stesso De Luigi, ...

Al via la nuova edizione di 'THE voice' : la tv del 22 marzo : Spazio all'attualità e alla politica su Rete4 e La7 dove si rinnova una nuova sfida dei talk-show. Su Rete4 alle 21.15 andrà in onda una nuova puntata di "Quinta colonna" condotto da Paolo Del Debbio,...