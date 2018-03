The Voice of Italy 2018 Blind Auditions | diretta | Andrea Tramacere entra nel team di

The Voice OF ITALY 2018/ Blind Auditions - diretta : Cristina Scabbia in tv in veste di coach (22 Marzo 2018) : The VOICE of ITALY 2018 torna in onda oggi, giovedì 22 Marzo, con la prima puntata di Blind Auditions: conduttori, giudici, novità e tutte le anticipazioni della nuova edizione.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 21:20:00 GMT)

The Voice of Italy 2018 è il talent show condotto da Costantino Della Gherardesca, con J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia nel ruolo di coach, in onda su Rai 2, ogni giovedì in prima serata.

AL BANO/ Pronto all'esordio come coach : "Esperienza esaltante!" (The Voice of Italy 2018) : Al BANO, il pubblico è tutto per lui: come si comporterà il noto cantante da giudice? Di sicuro sarà Pronto a portare in scena la sua grande personalità. (The Voice of Italy 2018)(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 21:14:00 GMT)

THE Voice OF Italy 2018 dove vedere. Da giovedì 22 marzo 2018 torna con la quinta edizione il talent show targato Rai 2. Con un cast completamente rinnovato, da conduttore a coach, ecco di seguito dove vedere le puntate in chiaro in tv, streaming e replica. The Voice of Italy 2018 andrà in onda in prima serata su Rai 2

The Voice 2018 : chi è Cristina Scabbia : Cristina Scabbia Tra le new entry del quartetto di coach di The Voice of Italy 2018 è indubbiamente quella che gode di una minor popolarità, nonostante nel suo genere vanti una carriera di tutto rispetto. Lei si chiama Cristina Scabbia, ed è la storica frontwoman della band metal Lacuna Coil. “Probabilmente pensano che mi sono venduta perché partecipo a un talent show”, ha dichiarato. “Magari credono che voglia cambiare o fare ...

J-Ax torna a "The Voice" e rivela : "Dopo la fine degli Articolo 31 ho fatto uso di cocaina" : torna questa sera su Rai2 The Voice . Tra i giudici di nuovo J-Ax che, a poche ore dalla messa in onda, rivela di aver fatto uso di cocaina dopo lo scioglimento degli Articolo 31 . È un J-Ax a cuore ...

Le Anticipazioni di The Voice of Italy 2018 ci parlano di un cast completamente rinnovato. Come già annunciato, i coach saranno tutti nuovi rispetto all'ultima edizione andata in onda, quella che visto la partecipazione di Emis Killa, Dolcenera, Raffaella Carrà e Max Pezzali. Quest'anno, si parla del grande ritorno di J-Ax che ha appianato le sue divergenze con la produzione per tornare al suo posto, con l'aggiunta di Al Bano, Cristina

Stasera in tv, giovedì 22 marzo, fa il suo debutto su Rai 2 la prima puntata di The Voice of Italy 2018. La prima puntata vedrà in azione per la prima volta il cast quasi tutto rinnovato. Alla guida di The Voice of Italy infatti troveremo in questa

