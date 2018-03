Thailandia - autobus turistico precipita in un burrone : almeno 18 morti e più di 30 feriti : Un bus turistico è uscito fuori strada, forse in seguito alla rottura dei freni, ed è precipitato in un burrone a Nord Est della Thailandia. Tragico il bilancio dell'incidente: almeno 18 sono i morti e 33 i feriti, secondo fonti locali.Continua a leggere