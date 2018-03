Terremoto in provincia di Roma | scossa tra Colleferro e Valmontone

Terremoto OGGI/ INGV ultime scosse : Marche - sisma M 2.7 in provincia di Macerata (21 marzo 2018 - ore 13.05) : TERREMOTO OGGI, 21 marzo 2018: dati INGV, ultime scosse e notizie. Marche, sisma di magnitudo 2.7 in provincia di Macerata. Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 13:05:00 GMT)

Terremoto oggi/ INGV ultime scosse : Umbria - sisma M 2.2 in provincia di Perugia (19 marzo 2018 - ore 11 : 42) : Terremoto oggi, 19 marzo 2018: dati INGV ultime scosse. Umbria, sisma magnitudo 2.2 sulla scala Richter a Norcia, in provincia di Perugia. Aggiornamenti sull'attività sismica.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:47:00 GMT)

La terra trema in provincia di Macerata : decine di scosse di Terremoto - più forte di magnitudo 3.5 : Lo sciame sismico, caratterizzato per lo più da sommovimenti di magnitudo attorno al 2, ha come epicentro la zona compresa tra Muccia, a circa 12 chilometri da Camerino, Monte Cavallo e Petriolo

Terremoto - due nuove scosse in provincia di Macerata : torna la paura : Un Terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato alle 23.48 di ieri con epicentro a Muccia, in provincia di Macerata, ad una profondità di 10 km. Lo riporta l' Invg. La scossa è stata avvertita da ...

Terremoto NELLE MARCHE - SCOSSA M 2.9/ Scossa in provincia di Macerata : sisma anche a Catania (6 marzo) : TERREMOTO oggi, 6 marzo 2018: Scossa di magnitudo 2.9 in provincia di Macerata poco fa, Scossa anche a Catania a pochi chilometri dal comune di Bronte. (dati INGV in tempo reale)(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 22:58:00 GMT)

Terremoto di magnitudo 3.9 in provincia di Forlì Cesena : Terremoto di magnitudo 3.9 in provincia di Forlì Cesena Nessun ferito né danni a edifici. La scossa è stata avvertita distintamente anche a Cesena e Firenze Continua a leggere L'articolo Terremoto di magnitudo 3.9 in provincia di Forlì Cesena è su NewsGo.

Terremoto oggi/ INGV ultime scosse : Marche - sisma M 2.2 in provincia di Macerata (5 marzo 2018 - ore 9 : 10) : Terremoto oggi 5 marzo 2018, ultime scosse e notizie. Dati INGV: nella Marche sisma di magnitudo 2.2, avvenuto in provincia di Macerata. Gli aggiornamenti in tempo reale.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 09:12:00 GMT)

Terremoto - ghiaccio e pioggia : frana su strada a Vallo di Nera in provincia di Perugia : Una frana è stata segnalata sulla SP472 che collega Vallo di Nera e Muccifora, subito dopo il ponte sul fiume. “Intorno alla mezzanotte si sono staccati sassi e detriti che hanno investito la strada. Ad avvertirmi e’ stato un automobilista che si trovava a transitare in quel tratto di strada. Insieme ai carabinieri di Spoleto, ai vigili del fuoco di Norcia e a personale della provincia abbiamo raggiunto il luogo segnalato per ...