Terna | utile sale a 688 milioni

Terna : in 2017 ricavi + 6 - 9% a 2 - 2 mld - utile a 688 - 3 mln +8 - 7% : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – Terna archivia il 2017 all’insegna di una crescita di ricavi e utili. Nello scorso esercizio, i ricavi hanno toccato quota 2.248 milioni di euro con un incremento di 144,8 milioni di euro (+6,9%) rispetto al dato dell’esercizio precedente. Una variazione imputabile alla crescita del perimetro degli asset regolati remunerati. In crescita gli indici reddituali: l’ebitda del gruppo si attesta a ...

Terna : al 2022 ricavi in crescita a 2 - 55 mld - utile +3% annuo : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – ricavi e redditività in crescita per Terna nel nuovo piano strategico 2018-2022. I ricavi di gruppo saliranno, infatti, a circa 2,55 miliardi di euro e ebitda a circa 1,9 miliardi di euro nel 2022, con una crescita media annua di oltre il 3% per entrambi gli indicatori. Previsto in miglioramento anche l’utile netto, con una crescita media annua di circa il 3% e un utile per azione (eps) di circa 38 ...

Elezioni - Romano (Pd) : “Referendum tra iscritti per discutere di un’alleanza con M5s? Inutile - noi siamo alTernativi a loro” : “Un referendum tra iscritti per discutere di un’alleanza con il M5s? Sarebbe Inutile, noi siamo alternativi a loro”. Così Andrea Romano, deputato renziano, in merito all’ipotesi di una consultazione interna al partito, come quella avvenuta in Germania in casa Spd, per ratificare la grande coalizione. “Di Maio e Salvini non sono Merkel. E noi, purtroppo, Merkel non ce l’abbiamo, anche se fa parte di un campo ...

Latina - dopo il caso di CisTerna lo psicologo è ancora utile alla società? : di Renato Foschi * Frequentemente ci colpiscono notizie raccapriccianti come quello del carabiniere che ha ucciso la propria famiglia a Latina. Non riusciamo a dare una spiegazione a questi casi limite. Immancabilmente queste notizie sono diffuse facendo un vago riferimento allo stress, alla depressione, alle separazioni come causa dell’accaduto. I recenti fatti di cronaca sono avvenuti per giunta durante una campagna elettorale che ha puntato ...