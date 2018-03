Terna : “Tema ambiente centrale” : Milano, 22 mar. (Adnkronos) – La questione ambientale e la sostenibilità sono un fattore chiave per Terna. Lo dice il presidente di Terna, Catia Bastioli, durante la presentazione del piano al 2022, a Milano. “Occorre superare – sostiene – una visione basata sulla dissipazione e sugli sprechi per convivere con i limiti imposti dalle risorse disponibili. Non si tratta di una scelta, ma di un obbligo morale: non c’è ...

Sony celebra la Giornata inTernazionale della donna con un nuovo tema per PS4 : In occasione della Giornata internazionale della donna Sony ha rilasciato un nuovo tema per PS4, proprio per celebrare la ricorrenza. Il tema ha come protagoniste alcune delle principali donne di alcune esclusive serie PlayStation.L'immagine, riportata da Videogamer, è stata realizzata da Maja-Lisa Kehlet, un'artista che attualmente sta lavorando a Dreams di Media Molecule che arriverà in esclusiva per PS4. Il design include personaggi di ...

Potere al Popolo - il voto utile per un’alTernativa al sistema e ai fascismi : L’Italia è in preda a una crisi profonda, non solo di natura economica, ma anche e soprattutto culturale e morale. Stiamo sprofondando in un abisso e riemergono i nostri peggiori incubi: fascismo, con omaggi di politici di varia estrazione alle virtù di Benito Mussolini; razzismo, con migranti e rifugiati fatti bersagli delle peggiori frustrazioni e sfogatoio per malesseri che hanno ben altra origine, che però disonestamente molti non ...

Presidente Oxfam InTernational arrestato in Guatemala : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Il presidente di Oxfam InTernational Juan Alberto Fuentes e l’ex presidente del Guatemala Álvaro Colom sono stati arrestati per corruzione : Il presidente di Oxfam International Juan Alberto Fuentes e l’ex presidente del Guatemala Álvaro Colom Caballeros sono stati arrestati per corruzione in Guatemala. La notizia è stata data dall’ufficio del procuratore generale del Guatemala, che ha ordinato gli arresti nell’ambito The post Il presidente di Oxfam International Juan Alberto Fuentes e l’ex presidente del Guatemala Álvaro Colom sono stati arrestati per ...

La Regione stanzia 13 milioni per la promozione inTernazionale del sistema Calabria : ... i principali settori e i temi prioritari: agroalimentare, edilizia sostenibile, turismo e cultura, logistica, ict e terziario innovativo, smart manifacturing, ambiente e rischi naturali, scienza ...