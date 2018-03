Terna | più investimenti | dividendi e sostenibilità nel nuovo piano

Terna : in piano 2018-22 investimenti a 5 - 3 mld - più 30%(2) : (AdnKronos) – Sviluppo, digitalizzazione e resilienza sono i principali driver degli investimenti. Il nuovo piano strategico prevede un importante contributo del gruppo finalizzato sia allo sviluppo ulteriore delle rinnovabili che all’efficienza energetica complessiva del sistema elettrico. Il tutto in un contesto che vede una solida struttura del capitale grazie alla robusta generazione di cassa, che contribuirà al piano di ...

Terna : in piano 2018-22 investimenti a 5 - 3 mld - più 30% : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – Terna accelera sugli investimenti. Il nuovo piano industriale 2018-2022 prevede, infatti, 5,3 miliardi di euro di investimenti in Italia, in aumento di oltre il 30% rispetto al piano precedente. Di questi, circa 2,8 miliardi di euro sono relativi allo sviluppo della rete nazionale e delle interconnessioni con l’estero; circa 700 milioni di euro relativi al piano di Difesa; circa 1,9 miliardi di euro ...

“Era ancora viva…”. Omicidio CisTerna : dettagli strazianti. La terribile morte di Alessia e Martina è stato uno choc. Quello che è uscito fuori sulla più piccola delle figlie di Luigi Capasso e Antonietta Gargiulo fa rabbrividire : Nuove pesanti rivelaziono, riguardanti la strage di Latina. Martina, la figlia più piccola di Luigi Capasso e Antonietta Gargiulo, non è morta nel sonno, come si era detto inizialmente, ha sentito tutto e si è accorta di Quello che stava accadendo in casa. Secondo Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l’ha visto?, la piccola era sveglia quando suo padre si aggirava nell’appartamento di Cisterna di Latina armato e pronto a ...

Carceri - ok del governo alla riforma : più misure alTernative a chi studia e lavora. Orlando : “Non ci sarà alcun ladro in più” : Il governo ha approvato la riforma dell’ordinamento penitenziario. La decisione, dopo molti rinvii soprattutto durante la campagna elettorale, è arrivata dal consiglio dei ministri. Il provvedimento estenderà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Il testo ora dovrà tornare alle commissioni parlamentari per l’ultimo vaglio. “Non è uno svuotaCarceri” ha detto il ministro della Giustizia ...

Carceri - il governo approva la riforma dell’ordinamento : più misure alTernative a chi studia e lavora. Salvini : “Salva-ladri” : Il governo ha approvato la riforma dell’ordinamento penitenziario. La decisione, dopo molti rinvii soprattutto durante la campagna elettorale, è arrivata dal consiglio dei ministri. Il provvedimento estenderà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Il testo ora dovrà tornare alle commissioni parlamentari per l’ultimo vaglio. “Non è uno svuotaCarceri” ha detto il ministro della Giustizia ...

Il rapporto dei nonni con i nipoti : la nonna maTerna ha un legame più forte a livello psicologico : E’ indiscutibile che i nonni sono i pilastri fondamentali per molti nipoti, in quanto li accudiscono sin da piccoli e si prendono cura quando i genitori sono assenti per varie ragioni. La loro presenza è una figura di conforto, sia per i genitori che per i bambini, sia da un punto vista pratico che emotivo. Ognuno ha una ruolo importante nella crescita del bambino, però la nonna materna rispetto a quella paterna, per i nipoti è un punto di ...

CisTerna di Latina - funerali Alessia e Martina/ Fratelli di Antonietta : “più soli”. Prete prega per il padre : Antonietta Gargiulo è stata informata della morte delle 2 figlie, la "vendetta" del marito Luigi Capasso. Non ci sarà oggi al funerale di Alessia e Martina. "Preghiamo per il padre"(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 14:20:00 GMT)

Spotify MOD APK Non Funziona Più : Ecco Le AlTernative : Spotify ha iniziato a bloccare tutte le app moddate e craccate per Android. Da oggi l’app Spotify MOD APK per Android ha smesso di Funzionare. Ecco le Alternative per avere Spotify Premium Gratis su Android Spotify MOD APK Alternative per Android Anche tu usavi Spotify Premium craccato su Android? Probabilmente hai notato che a partire da oggi il […]

Giornata inTernazionale della donna 2018 : ecco le più belle IMMAGINI - GIF - VIDEO - CITAZIONI e FRASI per fare gli auguri di “Buona Festa della Donna” [GALLERY] : 1/46 ...

8 Marzo - Buona Festa della Donna : ecco le CITAZIONI e le FRASI più divertenti e significative per gli auguri su Facebook e WhatsApp in occasione della Giornata inTernazionale della donna : L’8 Marzo, Festa della donna, è dedicato alle lotte che sono state portate avanti dalle donne, alle loro conquiste, senza mai dimenticare le discriminazioni e le violenze di cui sono vittime ancora oggi. E’ un’occasione per condividere FRASI, foto e video con le amiche e le colleghe, per fare degli auguri simpatici e perché no, che facciano riflettere sull’importanza di questa ricorrenza. Di seguito proponiamo una selezione di ...

8 Marzo - arriva la Giornata inTernazionale della donna – Ecco i VIDEO più simpatici e significativi per gli auguri di “Buona Festa della Donna” su Facebook e WhatsApp : Giornata internazionale della donna – Il giorno dell’8 Marzo, Festa della donna, è dedicato alle lotte che sono state portate avanti dalle donne, alle loro conquiste sul piano dei diritti, senza mai dimenticare le discriminazioni e le violenze di cui sono vittime in molte parti del mondo ancora oggi. Sono in molti in questa occasione a condividere frasi, foto e VIDEO con le amiche e le colleghe, per fare degli auguri simpatici e ...

Giornata inTernazionale della donna – 8 Marzo - “Buona Festa della Donna” : ecco le IMMAGINI e le GIF più belle per gli auguri su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/46 ...

“Anche le bambine no!”. Carabiniere barricato in casa - l’epilogo più tragico. Il dramma di CisTerna di Latina : uccide la moglie e tiene in ostaggio le loro figlie. Ore di angoscia - poi quel silenzio e le lacrime di un paese intero : L’ultima foto pubblicata su Facebook è un tramonto sul mare. Poi c’è un post, datato 10 febbraio, che a leggerlo oggi mette i brividi: “Non dire mai ‘a me non accadrà, io non lo farei mai’ perché la vita sa essere imprevedibile e nessuno è immune da certe cose. Tutto capita, anche quello che mai avresti immaginato”. È difficile tracciare il profilo di Luigi Capasso, l’appuntato dei carabinieri di ...

Milan-Inter sempre più inTernazionale : evento imperdibile per gli stranieri : Milan-Inter, in programma il prossimo 4 marzo, è una vera attrazione per gli appassionati stranieri L'articolo Milan-Inter sempre più internazionale: evento imperdibile per gli stranieri è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.