Terna | Non vediamo rischi per il piano al 2022

AutocisTerna contro un'auto : morto Thomas - 4 anni - insieme a mamma e nonna : Tragico incidente ieri mattina nei pressi del campo sportivo di Laterza. Drammatico il bilancio che parla di tre morti e un ferito gravissimo. I mezzi coinvolti sono un'Autocisterna e...

Dragon Ball FighterZ svela i colori alTernativi di Bardack e gli easter egg non mancano : In queste ore Bandai Namco sta svelando numerosi dettagli su Broly e Bardack, i primi due DLC di Dragon Ball FighterZ: dopo aver svelato trailer, immagini e annunciato la data di uscita, in queste ore il publisher ha mostrato una scheda che rivela i colori alternativi del costume di Bardack, così come il suo adesivo personalizzato e il suo avatar per la lobby online. L'avatar, ovviamente, riprende le fattezze e l'outfit che indossa nella sua ...

Taranto - scontro tra auto e una cisTerna : muoiono un bimbo di 4 anni - la mamma e la nonna : Un bambino di 4 anni, la mamma 24enne e la nonna sono morti in seguito allo scontro tra un'auto e una cisterna adibita al trasporto del latte a Laterza, in provincia di Taranto. Nell'impatto è rimasto ferito anche un uomo, ricoverato in condizioni critiche in ospedale. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.Continua a leggere

Nigeria : Amnesty InTernational accusa governo - non ha impedito a Boko Haram di rapire studentesse : Boko Haram Il rapimento di 110 studentesse del Collegio governativo di scienze e tecnica, compiuto il 19 febbraio da Boko Haram a Dapchi, poteva essere impedito. Le forze di sicurezza Nigeriane erano ...

No - nutrizione preventiva e vita equilibrata non sono alTernative ai vaccini : Lo ha ipotizzato il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari del Movimento 5 stelle. Ma una corretta alimentazione non può sostituire i vaccini

No - nutrizione preventiva e vita equilibrata non sono alTernative ai vaccini : (Foto: Joe Raedle/Getty Images) Dallo scorso weekend sul web, e in particolare su Twitter, si è tornato a parlare di vaccini. O meglio, di potenziali (ma scientificamente infondate) alternative alla vaccinazione. A sollevare il tema è stato il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari, che in un tweet pubblicato domenica ha espresso e rinnovato le sue perplessità sull’obbligo vaccinale imposto dalla legge Lorenzin, proprio nei ...

Elezioni - Travaglio : “Mattarella? Sta lavorando come a Masterchef : frollarsi i partiti per far capire che non c’è alTernativa alle urne” : “Credo che Mattarella lavori alla Masterchef, come quei chef che ti frollano la carne, la mantecano, la levigano, la mettono nel sugo, la lasciano macerare per un paio di mesi. Dopodiché alla fine non si capisce quali siano gli ingredienti”. È la metafora del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, sugli scenari attuali post-Elezioni. Ospite di Non è L’arena (La7), Travaglio spiega: “Credo che Mattarella ...

I rappresentanti dei comuni di Formia e CisTerna Non potranno votare alle elezioni del presidente della provincia : Stanno sconfessando loro stesse; da un lato denunciano l'allontanamento dalla politica da parte dei cittadini, poi sono complici di iniziative politiche che favoriscono questo 'rigetto'. Queste liste ...

“No - non è possibile”. Omicidio CisTerna di Latina - la verità degli inquirenti dopo le accuse di ‘Chi l’ha visto?’ : “In quell’appartamento…” : Il servizio di Chi l’ha visto andato in onda il 14 marzo sull’Omicidio delle sorelline di Cisterna di Latina aveva sollevato un dubbio e cioè che i Gis, gruppo di intervento speciale dei carabinieri intervenuto attorno alle 11.30 del 28 febbraio, avrebbero rilevato la presenza di due persone vive all’interno dell’appartamento grazie ad un particolare apparecchio. Il procuratore capo di Latina non ha dubbi. In una ...

Carceri - ok del governo alla riforma : più misure alTernative a chi studia e lavora. Orlando : “Non ci sarà alcun ladro in più” : Il governo ha approvato la riforma dell’ordinamento penitenziario. La decisione, dopo molti rinvii soprattutto durante la campagna elettorale, è arrivata dal consiglio dei ministri. Il provvedimento estenderà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Il testo ora dovrà tornare alle commissioni parlamentari per l’ultimo vaglio. “Non è uno svuotaCarceri” ha detto il ministro della Giustizia ...

Antonietta Gargiulo - strage CisTerna di Latina/ La terapeuta - "Non si deve recriminare nulla" (Chi l'ha visto) : Antonietta Gargiulo è fuori pericolo, ma dovrà iniziare un lungo percorso di riabilitazione psicofisica. Gli approfondimenti sul caso di Cisterna di Latina a Chi l'ha visto. (Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 12:52:00 GMT)

Il rapporto dei nonni con i nipoti : la nonna maTerna ha un legame più forte a livello psicologico : E’ indiscutibile che i nonni sono i pilastri fondamentali per molti nipoti, in quanto li accudiscono sin da piccoli e si prendono cura quando i genitori sono assenti per varie ragioni. La loro presenza è una figura di conforto, sia per i genitori che per i bambini, sia da un punto vista pratico che emotivo. Ognuno ha una ruolo importante nella crescita del bambino, però la nonna materna rispetto a quella paterna, per i nipoti è un punto di ...

Gsa - vincere in trasferta dopo tre mesi : non c'è alTernativa : Udine deve rilanciarsi per mettere alle spalle i tonfi di Jesi. Montena, vice Lardo, suona la carica. Torna bomber Pinton

AlTernanza scuola lavoro - come non farsi sfruttare e preparare il futuro : di Francesco Pastore e Valentina Magri “Il meccanico del mio paese si sarebbe vergognato di non pagare a fine settimana. E mica solo lui. Oggi vedo cose terribili: tirocini, mezzi tirocini, finte alternanze scuola lavoro, bisogna sbaraccarle quelle cose lì”. Il j’accuse di Pierluigi Bersani a Quinta colonna su Rete 4 riaccende l’annoso dibattito sull’Alternanza scuola lavoro e l’equazione tra Alternanza e ...