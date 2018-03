Terna | in piano 2018-22 investimenti a 5 | 3 mld | più 30%2

Borse europee in rosso dopo la Fed. A Milano giù Terna con il piano : Il board della Banca centrale Usa ha dipinto un quadro di una economia in miglioramento,

Terna : in piano 2018-22 investimenti a 5 - 3 mld - più 30% : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – Terna accelera sugli investimenti. Il nuovo piano industriale 2018-2022 prevede, infatti, 5,3 miliardi di euro di investimenti in Italia, in aumento di oltre il 30% rispetto al piano precedente. Di questi, circa 2,8 miliardi di euro sono relativi allo sviluppo della rete nazionale e delle interconnessioni con l’estero; circa 700 milioni di euro relativi al piano di Difesa; circa 1,9 miliardi di euro ...

Terna annuncia conti 2017 e Piano strategico al 2022 : Via libera dal CdA di Terna ai conti 2017 e al Piano strategico 2018-22. Previsti 5,3 miliardi di euro di investimenti in Italia , in aumento di oltre il 30% rispetto al Piano precedente. Di questi, ...

Terna lancia il nuovo piano : i 3 jolly di Ferraris : Investimenti che sono il perno anche del piano che viene presentato oggi nella suggestiva sede del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano: come ha più volte fatto intendere l'...

Ema - Consiglio Ue ai giudici : “Ricorso Milano irricevibile”. Europarlamentari ad Amsterdam : “Non c’è piano alTernativo” : Irricevibile. Il Consiglio dell’Unione europea – come anticipato dalla Stampa – in quella che può essere considerata una memoria difensiva sostiene che il ricorso di Milano contro l’assegnazione della sede dell’Ema ad Amsterdam deve essere respinto. Palazzo Matino chiede una sospensiva sulla decisione finita al centro di una polemica per la impreparazione della città olandese a ospitare adeguatamente i 900 ...

Embraco - speranza per gli operai Invitalia lavora all'alTernativa Rumors : piano all'azienda a breve : C'è speranza. Nonostante la posizione dell'Embraco che ieri ha confermato i licenziamenti e i toni duri del ministro per lo Sviluppo economico Carlo Calenda che ha affermato di non voler più trattare con questa "gentaglia" , per i 497 lavoratori della controllata della Whirlpool che a fine marzo finiranno di percepire lo stipendio per la chiusura dello stabilimento torinese Segui su affaritaliani.it