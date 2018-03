Terna in calo dopo i conti

Libia - scontri all’aeroporto di Tripoli : 11 morti e 37 feriti. Uomini armati hanno assaltato la prigione inTerna allo scalo : Ci sono almeno 11 morti e 37 feriti negli scontri a fuoco in corso dall’alba nell’area intorno all’aeroporto di Tripoli, in Libia. Lo scalo di Mitiga è completamente bloccato e il capo dell’Aviazione civile libica, Nasseraldin Shaeb, ha annunciato che tutti i voli sono stati deviati su Misurata. Secondo quanto riferiscono i media locali, gli scontri sarebbero iniziati all’alba di lunedì, quando un gruppo di Uomini armati ...