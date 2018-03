Terna | 5 | 3 mld investimenti al 2022

Terna : al 2022 ricavi in crescita a 2 - 55 mld - utile +3% annuo(2) : (AdnKronos) – Con questi risultati verrà garantito un operating cash flow di circa 6,3 miliardi di euro nell’arco di piano, che contribuirà alla flessibilità necessaria per realizzare gli investimenti previsti sostenendo nel contempo un’attrattiva politica dei dividendi. La struttura finanziaria di Terna resterà solida e il rapporto debito netto/Rab rimarrà al di sotto del 60% nel quinquennio.Quanto all’outlook 2018, gli ...

Terna : in piano 2018-22 investimenti a 5 - 3 mld - più 30%(2) : (AdnKronos) – Sviluppo, digitalizzazione e resilienza sono i principali driver degli investimenti. Il nuovo piano strategico prevede un importante contributo del gruppo finalizzato sia allo sviluppo ulteriore delle rinnovabili che all’efficienza energetica complessiva del sistema elettrico. Il tutto in un contesto che vede una solida struttura del capitale grazie alla robusta generazione di cassa, che contribuirà al piano di ...

Terna : in 2017 ricavi + 6 - 9% a 2 - 2 mld - utile a 688 - 3 mln +8 - 7% : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – Terna archivia il 2017 all’insegna di una crescita di ricavi e utili. Nello scorso esercizio, i ricavi hanno toccato quota 2.248 milioni di euro con un incremento di 144,8 milioni di euro (+6,9%) rispetto al dato dell’esercizio precedente. Una variazione imputabile alla crescita del perimetro degli asset regolati remunerati. In crescita gli indici reddituali: l’ebitda del gruppo si attesta a ...

Terna : al 2022 ricavi in crescita a 2 - 55 mld - utile +3% annuo : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – ricavi e redditività in crescita per Terna nel nuovo piano strategico 2018-2022. I ricavi di gruppo saliranno, infatti, a circa 2,55 miliardi di euro e ebitda a circa 1,9 miliardi di euro nel 2022, con una crescita media annua di oltre il 3% per entrambi gli indicatori. Previsto in miglioramento anche l’utile netto, con una crescita media annua di circa il 3% e un utile per azione (eps) di circa 38 ...

Terna : in piano 2018-22 investimenti a 5 - 3 mld - più 30% : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – Terna accelera sugli investimenti. Il nuovo piano industriale 2018-2022 prevede, infatti, 5,3 miliardi di euro di investimenti in Italia, in aumento di oltre il 30% rispetto al piano precedente. Di questi, circa 2,8 miliardi di euro sono relativi allo sviluppo della rete nazionale e delle interconnessioni con l’estero; circa 700 milioni di euro relativi al piano di Difesa; circa 1,9 miliardi di euro ...