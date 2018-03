Terna | 5 | 3 miliardi di investimenti in Italia in 5 anni

Energia elettrica - Terna : a gennaio 2018 la domanda in Italia è stata di 27 - 5 miliardi di kWh : Nel mese di gennaio 2018, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 27,5 miliardi di kWh, in flessione del 2,8% rispetto ai volumi dello stesso mese dell’anno precedente. La performance della domanda ha risentito dell’effetto calendario e temperatura: quest’anno, infatti, gennaio ha avuto un giorno lavorativo in più (22 vs 21) ma una temperatura media ...