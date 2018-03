Tennis | finisce il Miami Open per le azzurre | Giorgi fuori

Tennis - finisce in semifinale la favola Cocciaretto in Australia : Si ferma in semifinale la corsa di Elisabetta Cocciaretto agli Australia n Open Junior Championships, torneo di categoria Grade A in corso sul cemento di Melbourne Park. La 17enne di Porto San Giorgio ...

Tennis - Australian Open 2018 – Francesca Schiavone eterna Leonessa. Stanotte apre il torneo : “L’età è solo un numero - non finisce il sogno” : Francesca Schiavone è pronta per ruggire ancora una volta. La Leonessa è letteralmente infinita e questa notte scenderà in campo per affrontare Jelena Ostapenko nel primo turno degli Australian Open, primo Slam della stagione. La vincitrice del Roland Garros 2010 avrà l’onore di aprire il programma del torneo alla Rod Laver Arena. Nel 2017 voleva smettere ma la milanese ha rilanciato e non ha mollato: sarà sul cemento di Melbourne per la ...