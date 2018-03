Telecom Italia | Vivendi fa decadere il consiglio di amministrazione e risponde

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 marzo 2018)faildidi(Tim). Il gruppo francesecosì all’attacco del fondo Elliott con una mossa che consente di guadagnare tempo in un momento di transizione per la politicana. Dal cda dell’ex monopolista, che ha affidato le deleghe su Sparkle a Franco Bernabè, si sono infatti dimessi in blocco tutti i consiglieri di cui il fondo Elliott aveva chiesto la revoca più altri due indipendenti. In questo modo, l’azienda controllata da Vincent Bolloré ha fatto slittare dal 24 aprile al 4 maggio l’assemblea per il rinnovo dell’intero cda. Si tratta di una manciata di giorni che tuttavia possono essere sostanziali per almeno due ragioni. La prima è cheavrà a disposizione più tempo per raccogliere consensi fra gli altri soci. L’obiettivo è contrastare così ...