Teatro dei 99 | chiusura stagione con Siravo

L'Avventura di un povero cristiano in scena al Teatro dei Marsi. Lino Guanciale recita Ignazio Silone : E poi c'è Harmonia Novissima che, mi preme sottolinearlo, sono undici anni che riempie il Teatro marsicano con spettacoli di altissimo livello". La rassegna musicale si concluderà il 7 aprile quando ...

Al Teatro Boni - le esperienze dei reporter di guerra : Ultimo appuntamento con la stagione 2017-2018 del Teatro Boni di Acquapendente, diretta da Sandro Nardi. Dopo un programma molto intenso di spettacoli, che ha visto ancora una volta susseguirsi sul palcoscenico aquesiano grandi nomi del Teatro e della musica, sabato 24 marzo 2018 alle ore 21 è previsto un appuntamento molto particolare. ...

Oggi pomeriggio al Teatro del Casinò di Sanremo la consegna dei premi "Custodi del territorio" : Sanremo al teatro del Casinò Oggi martedì 20 marzo la consegna dei premi "Custodi del territorio" in occasione della rassegna "A tavola fra cultura e storia" dei Martedì letterari. Fra i premiati ...

Rimini - Teatro Novelli : domani "Macbettu" - Shakespeare nelle atmosfere dei carnevali di Barbagia : Il programma completo con tutti gli spettacoli della Stagione teatrale, gli altri appuntamenti fuori abbonamento e tutti gli aggiornamenti sul sito www.teatroermeteNovelli.it e sulla pagina facebook ...

Al Teatro Margherita 'I cento pazzi' : Giovanni Guardiano porta in scena il lato ridicolo dei mafiosi alla sbarra al Maxiprocesso : I cento PAZZI Di, con e regia Giovanni Guardiano INFORMAZIONI Inizio spettacoli ore 20.30 Botteghino: tel. 0934 547034, 0934 547599, 3668081037 Biglietti : da 20 a 8 euro, possono essere acquistati ...

Simone Scipioni - vincitore di Masterchef : "È stata come la finale dei mondiali. Montecosaro era tutto in un Teatro. Ed io ero l’unico che sapeva come finiva" : tutto il paese in un teatro. come se fosse stata una finale della nazionale, o un Lascia e Raddoppia di sessant'anni fa. Tutti a Montecosaro si sono dati appuntamento per vedere insieme cosa avrebbe combinato quel ventenne che un giorno ha deciso di uscire di casa e andare a Milano, davanti le telecamere. A raccontarsi, ma non troppo. Timido, schivo e mai sopra le righe, Simone Scipioni, oggi si può dire è il vincitore della ...

Selezioni di attori e attrici per i laboratori dei cast di Teatro Libero - Teatro e Critica : Al Teatro Libero di Palermo aperte le Selezioni di attori e attrici per due laboratori finalizzati alla creazione dei cast per gli spettacoli Gi gan ti di Lia Chiappara e Fratellini di Franceso Silvestri. Entro il 30 aprile e il 20 maggio 2018. Sono due i laboratori rivolti ad attori e attrici che condurranno alla formazione dei ...

ROMA LABORATORIO SUL MASCHILE con il Teatro si può mettere in discussione il binarismo e la dicotomia dei generi maschile e femminile. : Attualmente impegnata come coautrice, attrice e co-regista degli spettacoli 'Assaggi di donna' e ' Per-sona maschere a fior di pelle', 'Quando nasce una madre' ' della compagnia teatrale femminile ...

''Maledetti sangimignanesi'' : letture da Curzio Malaparte al Teatro dei Leggieri : La programmazione sarà articolata in diversi progetti: ospitalità di spettacoli, progetti per i bambini e collaborazione con le scuole, progetti rivolti ai giovani, Teatro amatoriale e promozione del ...

Freud o l'interpretazione dei sogni - Recensione dello spettacolo al Teatro Piccolo di Milano : Nei severi panni di Sigmund Freud, Fabrizio Gifuni restituisce l'animo tormentato di un uomo di scienza alle prese con il dubbio, di un medico che procede per tentativi, dilaniato da conflitti, ...

Conoscere e vivere il Teatro con gli Spettatori Erranti" : la programmazione dei prossimi appuntamenti : Ingresso libero ai tre incontri introduttivi prenotazioni per gli spettacoli. I partecipanti agli incontri e agli spettacoli avranno diritto al biglietto Ridotto Erranti di 8 Euro. La sezione soci di ...

“Ostia dei Poeti?” al Teatro Lido di Ostia venerdì 2 febbraio : venerdì 2 febbraio (ore 21) al Teatro del Lido di Ostia Terra Nullius eTerritorio Narrante presentano Ostia DEI POETI?Victor Cavallo e il fallimento di Castel Porziano.... L'articolo “Ostia dei Poeti?” al Teatro Lido di Ostia venerdì 2 febbraio su Roma Daily News.