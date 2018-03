Tanti dettagli su Cyberpunk 2077 al 22 marzo | tra creazione del personaggio e gameplay

Tanti nuovi dettagli su God of War - tra difficoltà e durata : quanto visto finora è solo il 5% del gioco : In questi giorni abbiamo avuto Tanti dettagli su God of War: Sony e Santa Monica ci hanno infatti fornito nuovi video gameplay, impreziositi da informazioni aggiuntive sul combat system e sul gioco in generale. In queste ore sono emersi ulteriori dettagli, che non fanno che confermare l'incredibile spessore e vastità della nuova avventura di Kratos. Vediamo il tutto in ordine. Partiamo dalle recenti clip che ci hanno mostrato di God of War: i ...

“Aveva i genitali infilati là dentro. E nel sedere…”. Una morte orribile - un caso dai dettagli inquieTanti che ha scioccato gli investigatori. E che è arrivato soltanto ora a una soluzione : le risposte dietro quel macabro ritrovamento : Un mistero a tinte horror, di quelli che sembrano nati apposta per attirare le fantasie più pruriginose degli amanti di cronaca nera. Gli ingredienti, d’altronde, erano decisamente forti: il corpo di un uomo di 51 anni Steven Allford, trovato su una panchina nei pressi dell’aeroporto di Malaga, nel sud della Spagna, nell’ottobre del 2016. A qualcuno era sembrato semplicemente un signore addormentato, poi la tragica ...

”Me lo ha detto prima di andare all’Isola”. L’ex ‘affonda’ Paola Di Benedetto. Dettagli ‘scotTanti’ e tanto altro nell’intervista-valanga al calciatore Matteo Gentili : “Potrei anche perdonarla, perché è una persona cui voglio bene. Ma, dopo tutto quello che ho visto, ho troppo rispetto e stima verso me stesso per riprenderla al mio fianco”. A parlare il calciatore Matteo Gentili, ex della naufraga Paola di Benedetto. La concorrente, che fino a qualche settimana fa mostrava grande interesse nei confronti di Francesco Monte, è stata accusata dal suo ex di aver mentito spudoratamente. I due, ...

Tanti dettagli e tre nuovi imperdibili video dedicati a Nintendo Labo : Nintendo ha annunciato di recente Nintendo Labo per Nintendo Switch, una linea di esperienze interattive ludiche e di costruzione progettate per accendere l'immaginazione e l'esplorazione sia nelle menti creative che negli appassionati di videogiochi. Oggi, Nintendo ha svelato alcune funzionalità aggiuntive dei due nuovi kit Nintendo Labo, il Kit Robot e il Kit Assortito, il cui lancio in Europa è previsto per il 27 aprile.Ecco tutti i dettagli ...

Una marea di novità per Sea of Thieves : modalità di gioco inedite - missioni leggendarie e Tanti altri dettagli : Manca poco più di un mese al 20 marzo, data di uscita di Sea of Thieves, e dopo delle fasi di test che hanno mostrato solo alcuni aspetti dell'esclusiva Microsoft, l'interesse e la curiosità sono sicuramente molto alti ma allo stesso tempo sono presenti anche degli inevitabili dubbi. Riuscirà il gioco a convincere e ad appassionare critica e pubblico?In attesa di avere tra le mani la versione finale del gioco, una prova pubblicata su Corriere.it ...

I cambiamenti più imporTanti di Metro Exodus e una valanga di dettagli su storia - setting e gameplay : Metro Exodus è atteso per il periodo autunnale di questo 2018 ma il gioco è già al centro dell'interesse di tantissimi giocatori perché è il protagonista assoluto del nuovo numero di Game Informer. Possiamo quindi aspettarci parecchie informazioni su questo ambizioso FPS e dopo i primi dettagli e una serie di spettacolari immagini torniamo a parlare del titolo grazie a Game Informer stesso ma anche ad alcune informazioni condivise su Reddit.Game ...

Nintendo Labo funziona : Tanti video dimostrativi svelano dettagli inediti : Nintendo Labo è stato una sorpresa per tutti. In molti però si sono chiesti: funzionerà? Recentemente la casa giapponese ha tenuto una presentazione dimostrativa di quest nuovi prodotti, da cui molte testate hanno estrapolato interessanti video. Lo diciamo subito: funziona una meraviglia? Prima ricapitoliamo: i tratta di una nuova esperienza interattiva che unisce Nintendo Switch, soprattutto la sua capacità di rilevare i movimenti, con il ...

Infortunio Dybala - imporTanti aggiornamenti sulle condizioni della ‘Joya’ : i dettagli : Infortunio Dybala – Da Vinovo filtra ottimismo in merito alle condizioni di Paulo Dybala, fermo ai box dallo scorso 6 gennaio per una lesione muscolare alla coscia destra riportata nel match con il Cagliari. I controlli a cui si è sottoposto l’argentino hanno evidenziato un netto miglioramento, la cicatrice si è riassorbita completamente e per questo già da oggi l’attaccante bianconero comincerà ad aumentare i carichi di lavoro ...

Dettagliatissimo confronto dimensioni tra Samsung Galaxy S9 e S8 : imporTanti anticipazioni : Sta partendo ufficialmente il countdown che ci porterà dritti alla presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S9, visto che ormai manca meno di un mese all'appuntamento in programma al Mobile World Congress di Barcellona con cui conosceremo una volta per tutte le caratteristiche distintive di questo device. Cosa cambierà effettivamente rispetto al Samsung Galaxy S8? Ieri ci siamo soffermati sulla questione prezzo, mentre oggi 31 gennaio è ...

Zampano-Udinese : arrivano imporTanti novità - i dettagli : “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver autorizzato in accordo con l’allenatore, il giocatore Francesco Zampano a lasciare il ritiro. Il giocatore non sarà di conseguenza inserito nella lista dei tesserati che disputeranno l’incontro di questa sera”. Il Pescara dà un annuncio importante in chiave mercato. Zampano lascia il ritiro del club e si appresta a firmare con l’Udinese. L’esterno andrà a dar man forte alla ...

Code Vein : Tantissime nuove immagini e alcuni dettagli su storia e personaggi : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato come i giocatori potranno formare alleanze con vari personaggi nel suo prossimo action RPG, Code Vein (di cui abbiamo recentemente mostrato due nuovi video gameplay).Ecco i dettagli e tante nuove immagini nel comunicato ufficiale:La Home Base è il principale punto di ritrovo nel vasto e desolato mondo di Vein. Questa vecchia cappella rimodellata in realtà è una sorta di fortezza per i giocatori, dove ...

Doccia una volta l'anno e cibo solo da guardare. Gli inquieTanti dettagli sulla casa dell'orrore raccontati dal procuratore : Avevano il permesso di fare la Doccia una sola volta all'anno. A volte, incatenati da giorni e affamati, venivano scherniti con del cibo che gli veniva offerto per poi proibirgli di mangiare subito dopo. Il padre, David Turpin, è perfino accusato di aver abusato sessualmente di due figlie. I capi di accusa per i coniugi dell'orrore, i Turpin di Perris, California, che hanno segregato in casa e abusato dei loro 13 figli, sono più di ...

Primo trailer e Tanti dettagli per l'atteso Harry Potter : Hogwarts Mystery : Jam City, casa di produzione di giochi per mobile con sede a Los Angeles, in collaborazione con Warner Bros. Interactive Entertainment, ha diffuso nuovi dettagli su Harry Potter: Hogwarts Mystery, tra cui il Primo trailer promozionale del gioco. Ecco il comunicato ufficiale:Harry Potter: Hogwarts Mystery è il Primo gioco in cui i giocatori possono creare il proprio personaggio e vivere l'esperienza di essere uno studente di Hogwarts. Nel gioco ...