Svelata la data di uscita di Impact Winter per PS4 e Xbox One

Svelata la data prèmiere di Patrick Melrose con Benedict Cumberbatch e uno sneak peek dalla miniserie (video) : Showtime ha rilasciato un nuovo video con la data prèmiere di Patrick Melrose, miniserie inglese con Benedict Cumberbatch nel ruolo dell'omonimo protagonista, la cui trama è basata sui romanzi semi-autobiografici di Edward St Aubyn. Il video teaser presentava il protagonista come un “narcisista, schizoide, alcolizzato con tendenze suicide”, mentre il primo sneak peek dalla serie limitata mostra il personaggio interpretato da Benedict ...

The Crew 2 : Svelata ufficialmente la data di uscita : Ubisoft tramite un comunicato stampa annuncia ufficialmente che The Crew 2 uscirà il 29 Giugno 2018. Sviluppato da Ubisoft Ivory Tower, uno studio con sede a Lione, in Francia, The Crew 2 consentirà ai giocatori di vivere il vero spirito delle corse in un nuovo scenario degli Stati Uniti completamente riprogettato. La nuova ambientazione supera ogni limite fisico per consentire ai fan dei giochi di guida e degli scenari open world di mettere ...

Data della conferenza E3 2018 Microsoft Svelata - quali sorprese? : Si iniziano a scoprire le carte in vista dell'appuntamento videoludico più importante dell'anno, in quel di Los Angeles: è stata svelata, infatti, la conferenza E3 2018 Microsoft valida per la prossima edizione della fiera, con il Colosso di Redmond che promette grandi sorprese. La conferenza E3 2018 Microsoft si svolgerà il 10 giugno alle 4 pm ET/ 1 pm PT, che corrispondono alle ore 21:00 qui da noi, in Italia. L'evento cadrà di domenica, ...

Android Oreo per Galaxy Note 8 - Svelata la data di rilascio : Samsung ha da poco rilasciato l’attesissimo aggiornamento di Android 8.0 Oreo per la sua linea di Galaxy S8 ed è solo questione di tempo prima di vederlo esteso al Galaxy Note 8A dire il vero, oggi sappiamo con precisione quale sia la data scelta dall’azienda per dare il via al roll-out sul phablet di ultima generazione, e non solo, abbiamo anche la programmazione completa dei prossimi dispositiviGalaxy Note 8 aggiornamento Android ...

Amici - Quando andrà in onda il serale? La data Svelata da Maria De Filippi : Ecco Quando inizia il serale del talent show di Amici di Maria De Filippi, la comunicazione della conduttrice nelle puntate del pomeridiano Il programma ' Amici di Maria De Filippi' ha una fase molto ...

Rita dalla Chiesa - Ieri Oggi Italiani : Svelata la data di inizio : Ieri Oggi Italiani: Rita dalla Chiesa affiancata da Maurizio Costanzo Finalmente l’ufficialità e una data: Rita dalla Chiesa torna su Rete4 con Ieri Oggi Italiani, il nuovo programma ideato da Maurizio Costanzo, lunedì 19 marzo in seconda serata. Un viaggio che guiderà lo spettatore tra la storia, il costume e la società dell’Italia, con documenti d’epoca rari e molti ospiti in studio. In ogni puntata Rita dalla Chiesa affronterà una tematica ...

Little Nightmares : Svelata la data di uscita del DLC The Residence : Le ultime notizie su Little Nightmares ci parlavano di una possibile versione per Nintendo Switch che, al momento, non è stata ancora annunciata ufficialmente, quello che è sicuro, invece, è la data di uscita del terzo e ultimo DLC narrativo del titolo.Come riporta Jeuxvideo.com, dopo la pubblicazione dei precedenti contenuti, Le Profondità e The Hideaway, i giocatori potranno cimentarsi con il nuovo DLC di Little Nightmares, The Residence, a ...

Grande Fratello senza Vip torna in tv : Svelata la data d’inizio : Quando inizia il Grande Fratello 2018? La data d’inizio Il Grande Fratello torna in tv! L’edizione classica del reality show – quella senza personaggi famosi – ricomincia su Canale 5 il prossimo aprile. Più precisamente lunedì 16 aprile, come rivelato da Trash Italiano che ha ripreso alcuni listini di Publitalia. Dunque Mediaset ha preso la […] L'articolo Grande Fratello senza Vip torna in tv: svelata la data ...

Grande Fratello 15 anticipazioni : Svelata la data di partenza : Grande Fratello: confermata l’edizione NIP Il Grande Fratello è stato in assoluto il primo reality show a sbarcare sul piccolo schermo e, nonostante da qualche anno fosse in standby, Mediaset ha deciso di provare a rilanciare il programma. Il motivo? Il merito è da ritrovare nell’edizione VIP della trasmissione, che nelle due edizioni trasmesse ha collezionato veri e propri ascolti record. Nonostante l’identità della padrona di ...

Svelata la data di uscita di ARK Park per PlayStation VR - HTC Vive e Oculus Rift : Snail Games ha da poco annunciato la data di lancio per il suo ARK Park, la nuova esperienza in VR basata su ARK: Survival Evolved.Come segnala Gematsu, ARK Park arriverà il prossimo 22 marzo 2018 su PlayStation VR, HTC Vive e Oculus Rift in edizione Standard e Digital Deluxe, quest'ultima edizione includerà alcuni costumi extra e una cavalcatura esclusiva.Con ARK Park potrete quindi esplorare l'isola di ARK con i visori per la realtà virtuale ...

Svelata data di uscita Rainbow Six Siege Operazione Chimera - novità sugli Operatori : Oggi lo sviluppatore della community di Rainbow Six Siege Craig Robinson ha rivelato che i giocatori riceveranno un set gratuito di Ash Sidewinder Elite per giocare una partita prima del lancio di Operazione Chimera. Cosa centra questo col titolo di questo articolo? Robinson dice che il set Elite sarà disponibile al lancio di Operation Chimera, e che sarà disponibile dal 6 ...

Svelata la data d’uscita del duetto di Riki e LowLow : ecco la cover del singolo : Il duetto di Riki e LowLow segna un nuovo traguardo nella carriera del giovane artista proveniente da Amici di Maria De Filippi. La data è finalmente ufficiale, fissata nel 26 gennaio, mentre il titolo attende ancora di essere annunciato. La collaborazione era già stata resa nota sui social, ma in pochi pensavano che sarebbe arrivato così presto. A differenza del titolo, la cover del singolo in arrivo in radio è invece nota e contiene ...

F1 - Svelata la data di presentazione della Renault RS18? : Renualt potrebbe essere la prima squadra a rivelare la propria vettura per il 2018. Secondo quanto riportato da Au Motor Und Sport, la Scuderia transalpina potrebbe togliere i veli alla RS18 giorno 20 febbraio, anticipando quindi Mercedes , Ferrari e Toro Rosso . La presentazione, al contrario della passata stagione, ...