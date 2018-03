Superbike Thailandia | a Buriram Melandri e la Ducati per il raddoppio

Superbike - Round Thailandia 2018 : Marco Melandri si difende dal ritorno della Kawasaki : La Superbike viaggia verso la Thailandia, dove questa notte si apre il secondo weekend di gara. L’ouverture in Australia ha sorriso alla Ducati e a Marco Melandri, capaci per la prima volta in 76 gare, di regalarci un nome in testa alla classifica diverso da quello del britannico Jonathan Rea. La Kawasaki, modifiche regolamentari a parte, resta comunque la moto da battere e sarà così anche a Buriram. Dalla parte dei verdi c’è la ...