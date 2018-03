Sul tavolo della Commissione europea arrivano misure per tassare i big di internet

Centrodestra - intesa Sulle CamereBerlusconi vuole il tavolo con il M5S : Senato a FI, Camera ai 5 Stelle che però dicono no a Romani. L’invito a un vertice tra i leader. Il Pd non va

Trancassini si registra alla Camera e incontra Zingaretti : annunciato tavolo Sul Terminillo : Ora c'è bisogno dell'intervento della politica, che è sempre mancata. Da una parte ci sono i sindaci che chiedono la realizzazione di un comprensorio sciistico, dall'altra tecnici che ci fanno ...

Inter- Milan si accende il derby di mercato : ecco i tre nomi Sul tavolo Video : E' un anno di transizione sia per l'#Inter che per il #Milan. Entrambe le squadre stanno dando vita ad una stagione in chiaro scuro, i dati di fatto per il momento incoronano come migliore quella degli uomini di Spalletti. I nerazzurri, infatti, sono più vicini all'obiettivo qualificazione alla prossima Champions League, i rossoneri stanno rimontando ma devono necessariamente vincere il derby per pensare di reinserirsi clamorosamente nella lotta ...

Diritti tv e governance Sul tavolo dell’assemblea della Serie A : Convocata per il 27 marzo a Roma, l'assemblea della Lega di Serie A. La prima dopo la nomina di Micciché. L'articolo Diritti tv e governance sul tavolo dell’assemblea della Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Malagò incontra Bach - Sul tavolo anche i Giochi del 2026 : 'Sono soddisfatto delle risultanze dell'incontro - ha detto Malagò - Il Cio ha apprezzato l'accresciuto interesse che oggi c'è in Italia intorno allo sport e ai Giochi Olimpici. In linea di principio ...

Banche popolari - la riforma Sul tavolo della Consulta : Giornata decisiva per le Banche popolari: la Corte Costituzionale dovrà decidere sul decreto varato dal governo Renzi quasi tre anni fa, che ha imposto la trasformazione in Spa agli istituti con ...

Ancora un morto Sul lavoro : "Subito il tavolo provinciale per la sicurezza" : L'attenzione alla sicurezza, con la ripresa dell'economia, sta venendo meno. Bisogna stare attenti perché nuovi fenomeni di elusione, come quella contrattuale, comportano nuovi rischi per i ...

DEF - Morando : Presenteremo tabella - ma Sul tavolo rimane l'ipotesi di rinviare la discussione : Il viceministro all'Economia, Enrico Morando a Radio Radicale ha affermato: "Il governo Gentiloni è in grado pacificamente di elaborare la tabella del DEF a legislazione vigente, naturalmente il ...

Brexit - Grecia e dazi Sul tavolo dell'Eurogruppo : Anche il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, non ha fatto mistero che "una guerra commerciale farà solo perdenti". Una posizione quella di Le Maire a cui ha fatto eco le Cina pronta a difendere i ...

Tennistavolo - Europei Under21 Minsk 2018 : tutti i riSultati ed i campioni continentali di categoria : Si sono conclusi a Minsk, in Bielorussia, gli Europei Under 21 di Tennistavolo: andiamo a scoprire i nomi dei vincitori e come si sono comportati gli azzurri in gara. Nel singolare maschile ha vinto il ceco Tomas Polansky, al termine di una durissima battaglia con il romeno Cristian Pletea, con il punteggio di 4-3 (11-6, 5-11, 12-10, 11-5, 5-11, 7-11, 12-10). Nessun azzurro è giunto al tabellone conclusivo. Nel singolare femminile si è imposta ...

Il Comune di Napoli verso il crac - il dossier Sul tavolo di Gentiloni : Il contatto telefonico nella prima mattina tra il sindaco Luigi de Magistris e il premier Paolo Gentiloni c'è stato. Cosa ne è venuto fuori? Difficile dirlo, certo Gentiloni ha confermato l'interesse ...

Giornata donne : Sul tavolo parità salariale e politica : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...