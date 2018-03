Striscia | Eva Henger smentisce la pace con Monte dopo il Cannagate all' Isola

Eva Henger a Striscia la Notizia/ "Con Francesco Monte nessuna pace - solo una trovata di Pio e Amedeo" : Eva Henger a Striscia la Notizia: la sua verità sul selfie che la vede insieme a Francesco Monte. Tra i due nessuna pace fatta ma solo una trovata di Pio e Amedeo.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 20:32:00 GMT)

Eva Henger a Striscia La Notizia spiega cos’è successo da Maurizio Costanzo : Striscia: Eva Henger smentisce rappacificazione con Monte da Maurizio Costanzo Nella giornata di ieri è stata registrata la prima puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show. E per l’occasione il popolare giornalista ha invitato i due ex naufraghi della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi: Francesco Monte e Eva Henger. Ma non è finita qua perchè una volta finita la registrazione della puntata è stato pubblicato un ...

Isola - Massimo Ceccherini a Striscia la Notizia : 'Nella mia edizione tutti si facevano le canne' : Anche stasera Striscia la Notizia torna a parlare del canna-gate e questa volta Valerio Staffelli intervista Massimo Ceccherini , ex naufrago dell'edizione 2017. Come riporta il sito di Striscia , ...

Striscia - Valerio Staffelli : 'Io strafatto? Ecco il test che doveva fare Monte' : Valerio Staffelli risponde alle critiche sul web di chi gli dava dello 'strafatto' dopo una foto su Instagram con un servizio mandato in onda a Striscia la Notizia, in cui mostra i risultati del test ...

FRANCESCO MONTE - CANNAGATE/ Audio shock a Striscia la notizia : il pubblico dalla parte di Eva Henger : FRANCESCO MONTE ha ammesso le sue colpe in diretta? È questa l'ultima tesi di Striscia la notizia: sarebbero 5 le frasi con cui si sarebbe autoaccusato. Spy pubblica le foto con Paola.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 22:35:00 GMT)

Isola dei Famosi - Striscia scherza sulla Marcuzzi : "Prima della diretta aveva bevuto" : Striscia la Notizia continua a occuparsi del cannagate all' Isola dei Famosi e, dopo aver sottoposto al Var la denuncia di Eva Henger, si è divertita a prendere in giro Alessia Marcuzzi. Il tg ...

Striscia La Notizia su Alessia Marcuzzi : “Il suo attacco a Eva Henger? Aveva bevuto” : Striscia la Notizia non molla un centimetro e continua la campagna mediatica contro Alessia Marcuzzi. Stavolta le hanno dato dell’ubriacona: “La vampa avvampa e rimprovera Eva di aver parlato del canna gate troppe volte in altri programmi […] Perché la svicolona appare così visibilmente poco lucida? Come mai ha perso il controllo? La goccia che ha fatto traboccare il vaso sanguigno di Alessia non è stata la concorrente ungherese, ma la ...

Striscia la Notizia vs Isola dei Famosi/ Eva Henger : “In TV? Non m’invitano!” - poi l’appello per Monte : Striscia la Notizia, canna-gate dell’Isola dei Famosi 2018, le nuove rivelazioni del TG satirico e l'appello di Eva Henger: “In TV? Non m’invitano! Ho scritto a Maurizio Costanzo per...".(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:15:00 GMT)

Eva Henger a Striscia la Notizia lancia un appello a Maurizio Costanzo : Striscia: Eva Henger vuole essere intervistata da Maurizio Costanzo Eva Henger torna stasera in tv a Striscia la Notizia, in cui farà una rivelazione choc e farà una richiesta a Maurizio Costanzo. Intervista da Valerio Staffelli l’ex pornostar si è detta molto dispiaciuta per ciò che sta accadendo ora nella sua vita. Le porte della tv infatti, stando alle sue parole, sembrerebbero essere tutte chiuse davanti a lei. Se prima compariva ...