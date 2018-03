Stipendi dei supplenti brevi e saltuari in pagamento il 23 marzo

Sicilia - la guerra dell’Ars a Cantone : “Noi autonomi. Qui Anac non vale”. Ma pubblica gli Stipendi dei superdirigenti : L’autorità Anticorruzione chiede piiù trasparenza all’Assemblea regionale Siciliana. Dal parlamento dell’isola, però, non sono d’accordo: in Sicilia c’è l’autonomia e i poteri dell’Anac non valgono. È solo l’ultimo atto della guerra in corso tra Palazzo dei Normanni e l’Authority di Raffaele Cantone. Una battaglia a colpi di carta bollata raccontata sull’edizione palermitana di ...

Fabio Fazio - l'indagine sullo Stipendio del conduttore di Che tempo che fa passa alla Corte dei Conti : e in Rai... : Grossissimi guai per la Rai e Fabio Fazio : il suo stipendio d'oro, infatti, torna nel mirino dell'Anticorruzione . A destare scandalo, infatti, è ancora una volta le decisione di Viale Mazzini presa ...

Stipendio di Fabio Fazio bocciato da Cantone/ “Corte dei Conti indaghi - elementi di criticità sul cachet!” : Lo Stipendio di Fabio Fazio bocciato da Cantone: “elementi di criticità, la Corte dei Conti indaghi!”, ed intanto gli ascolti di Che Tempo che fa subiscono un "crollo"...(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 09:39:00 GMT)

Stipendi dei calciatori : Flamini e Bolkiah battono Cristiano Ronaldo e Messi : Cristiano Ronaldo e Lionel Messi , prossimi avversari di Juventus e Roma in Champions League, sono sicuramente due dei calciatori più ricchi del mondo anche se non sono quelli ad avere il patrimonio più alto. Due calciatori, insospettabili, sono molto più ricchi rispetto al fuoriclasse portoghese e al genio argentino: si tratta dell'ex ...

Partecipate - a rischio i tetti agli Stipendi dei dirigenti : Sono stati previsti fin dalla legge di Stabilità del 2016 e rilanciati dal decreto di riforma delle società Partecipate della ministra Marianna Madia approvata definitivamente...

Partecipate - a rischio i tetti agli Stipendi dei dirigenti : Sono stati previsti fin dalla legge di Stabilità del 2016 e rilanciati dal decreto di riforma delle società Partecipate della ministra Marianna Madia approvata definitivamente dell'anno scorso, ma il ...

In Canada protesta dei medici contro l'aumento dello Stipendio Video : I medici canadesi hanno fatto una richiesta davvero inaspettata: hanno domandato alle autorita' di non aumentare i loro #Stipendi perché essi 'sono gia' abbastanza alti'. In realta', la protesta possiede un messaggio nascosto : vale a dire una denuncia da parte dei medici del #Canada, poiché essi ritengono che altri professionisti della salute non siano ben pagati come lo sono i dottori. Infatti, in Quebec uno specialista della medicina addebita ...

In Canada protesta dei medici contro l'aumento dello Stipendio : I medici canadesi hanno fatto una richiesta davvero inaspettata: hanno domandato alle autorità di non aumentare i loro stipendi perché essi 'sono già abbastanza alti'. In realtà, la protesta possiede un messaggio nascosto : vale a dire una denuncia da parte dei medici del Canada, poiché essi ritengono che altri professionisti della salute non siano ben pagati come lo sono i dottori. Infatti, in Quebec uno specialista della medicina addebita ...

L'1% dello Stipendio dei calciatori in beneficenza : la nobile iniziativa di Mata a cui partecipa anche Chiellini : Juan Mata ed il suo cuore d'oro al servizio dei meno fortunati, ecco come il centrocampista del Manchester United si rende utile per dare al calcio un volto più umano Juan Mata , trequartista del ...

Elezioni - Di Maio : “Dopo il Governo M5s ecco il nostro primo decreto : via vitalizi - Stipendi dei parlamentari e sprechi” : Il candidato premier M5S Luigi Di Maio ha presentato il “primo decreto legge del primo Cdm, se domenica ci darete la maggioranza. Un decreto in tre punti: al primo c’è il dimezzamento dello stipendio dei parlamentari, al secondo l’abolizione dei vitalizi e al terzo il taglio di 30 miliardi di sprechi” per dare quei soldi “alle famiglie con figli e ai pensionati. Bastano 20 minuti di Cdm per ...

Gli ingaggi in Serie A : quanto vale lo Stipendio minimo dei calciatori : Tutte le cifre degli stipendi minimi per i calciatori, anche in Serie B e Lega Pro L'articolo Gli ingaggi in Serie A: quanto vale lo stipendio minimo dei calciatori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Autisti senza Stipendio? Cresta sui soldi dei biglietti : Metà degli Autisti degli autobus dell'Ast, l'Azienda siciliana trasporti, che garantisce il collegamento tra i vari comuni della Sicilia, sono indagati per avere trattenuto gli incassi dei biglietti staccati a bordo dei bus. Sì ammettono i lavoratori - è vero che hanno tenuto per sé i fondi, ma secondo loro non si tratta di una frode all'azienda, rea di avere sul groppone delle mensilità arretrate da pagare ai lavoratori. Le ...

L’ipocrisia di chi promette di tagliare gli Stipendi dei politici : Il vocabolo "pauperismo" ha due significati: in economia descrive l'impoverimento di quote di popolazione o di aree di un paese (è sinonimo di "depauperamento"); per gli storici identifica i movimenti spirituali e, in parte, sociali che nel Medio Evo e poi nel ventesimo secolo fanno della povertà una scelta di vita da contrapporre agli stili immorali di chi conta su enormi fortune, come gli ecclesiastici cattolici nel Duecento e ...

Regione Lazio - “l’esercito dei comandati” : spesi 13 milioni in 2 anni per Stipendiare politici locali e dipendenti di Atac e Ama : Quasi 13 milioni di euro spesi in due anni per stipendiare più di 100 persone. politici con o senza poltrona, militanti, amici, avvocati di fiducia. Dai dirigenti di caratura nazionale (pochi) agli impiegati prestati dai piccoli comuni dell’hinterland (molti). La Regione Lazio da qualche anno è invasa dal cosiddetto “esercito dei comandati”, persone già assunte presso altri enti o aziende municipalizzate, ma chiamate a lavorare nell’Ente guidato ...