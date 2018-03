Stato emergenza per inquinamento da Pfas deciso dal Governo | Guarda | AMP | e Zanoni | PD

Maltempo Marche : Ceriscioli chiede lo Stato di emergenza : Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha richiesto lo stato di emergenza per il Maltempo che ha colpito le Marche nei giorni scorsi. Il governatore ha inviato una nota al Capo dipartimento nazionale della Protezione civile Angelo Borrelli richiedendo il riconoscimento dello stato di emergenza per il perdurare delle avverse condizioni meteo che hanno interessato l’intero territorio. Danni che hanno riguardato tutte le ...

Maltempo : la Regione Marche chiede lo Stato di emergenza : Il presidente Luca Ceriscioli, con una nota inviata al Capo dipartimento nazionale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri Angelo Borrelli, ha chiesto lo stato di emergenza per la Regione Marche, a causa del perdurare delle avverse condizioni meteo che hanno interessato l’intero territorio, con “notevoli danni“. “Criticita’ che a partire dal pomeriggio del 23 febbraio 2018 stanno creando ...

Maldive : revocato lo Stato di emergenza : Il presidente delle Maldive, Abdulla Yameen Abdul Gayoom, ha revocato in base ai poteri conferitigli dalla Costituzione lo stato di emergenza in vigore nell'arcipelago dal 5 febbraio scorso. Lo rende ...

Acque contaminate da sostanze tossiche - Stato di emergenza in Veneto : Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per i Pfas in Veneto, con la contestuale nomina di un commissario. Lo rende noto il governatore Luca Zaia. Le sostanze perfluoroalchiliche ...

PFAS VENETO - DICHIARATO LO Stato DI EMERGENZA/ Accolto l'appello dell'Assessore all'Ambiente Bottacin : PFAS VENETO, DICHIARATO lo STATO di EMERGENZA, il governatore Zaia: “Persi un sacco di mesi”. La forte presenza di sostanze perfluoroalchiliche nell’acqua, ha portato alla decisione(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 23:00:00 GMT)

Pfas Veneto - il Cdm dichiara lo Stato di emergenza. Zaia : “Persi un sacco di mesi” : Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per i Pfas in Veneto, con la contestuale nomina di un commissario. Lo ha reso noto il presidente della Regione, Luca Zaia. Le sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) sono usate come impermeabilizzanti per tessuti e pentole. Si sospetta che siano cancerogene. In Veneto hanno contaminato le acque fra le province di Vicenza, Padova e Verona. “Dico che il tempo è galantuomo – si ...

Maltempo - ok allo Stato di emergenza : a Cesena al via la conta dei danni : I cittadini e le imprese dell’Unione Valle Savio, nel Cesenate, che hanno subito danni a causa del Maltempo dello scorso dicembre, che portò tempeste di vento con raffiche oltre i 100 all’ora, possono darne conto. Il Consiglio dei ministri, infatti, ha riconosciuto lo stato di emergenza e in attesa dell’approvazione del piano di interventi urgenti da parte della Regione, è uscito l’avviso pubblico che mette in moto ...

Maltempo - la Regione Emilia Romagna chiede lo “Stato d’emergenza” : La Regione Emilia-Romagna invia al Governo la richiesta di stato di emergenza nazionale per l’ondata di Maltempo, che dura ormai da circa 40 giorni, iniziata con le abbondanti e prolungate nevicate di inizio febbraio e proseguita con le piogge tuttora in corso. La richiesta è stata formalizzata oggi. In tutto il territorio regionale è di quasi 115 milioni di euro la stima dei danni segnalati da Comuni; Province; servizi tecnici regionali; ...

Sri Lanka - revocato Stato d'emergenza : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Maltempo : prorogato lo Stato d’emergenza per le province di Genova e Livorno : Su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza già approvato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno, e il 13 e 14 ottobre 2016 nella Provincia di Genova. L'articolo Maltempo: prorogato lo stato ...

Frana sulla Porrettana - Galletti. "Pronti allo Stato di emergenza" / FOTO e VIDEO : Bologna, 13 Marzo 2018 " «Mi dicono che la situazione ora è sotto controllo. La Frana è ferma , dobbiamo solo aspettare, ma intanto mettere in moto tutto il meccanismo che consenta di risolvere il ...

Maltempo Marche : “La Regione valuti la richiesta dello Stato di emergenza” : Valutare la possibilità da parte della Regione di richiedere lo stato di calamità naturale e dello stato di emergenza per reperire le risorse per la manutenzione straordinaria di tutta la rete viaria marchigiana, dopo il Maltempo, neve e forti piogge, abbattutosi sulle Marche nelle ultime settimane di febbraio. Lo chiede il consigliere regionale Enzo Giancarli (Pd), in un’interrogazione che arriverà domani in aula. “L’ultima ...

Sri Lanka : Stato emergenza - 81 arresti nella zona di Kandy : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Il governo dello Sri Lanka ha proclamato lo Stato di emergenza : Durerà dieci giorni e l'obiettivo è evitare la diffusione degli scontri tra musulmani e buddisti The post Il governo dello Sri Lanka ha proclamato lo stato di emergenza appeared first on Il Post.