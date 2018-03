Station 19 | cosa c' è da sapere sullo spin-off di Grey' s anatomy

Previsioni giochi gratis PlayStation Plus di Aprile 2018 - cosa bolle in pentola? : Un momento sempre importante quello che porta all'uscita dei giochi gratis Playstation Plus, con gli utenti in possesso di console targate Sony che guardano con assoluto interesse alle mosse del colosso nipponico. Dopo alcuni mesi che non hanno fatti gridare al miracolo – sebbene le produzioni videoludiche date in regalo non fossero proprio da buttare – l'ultimo appuntamento con i titoli inseriti nella Instant Game Colletcion per il mese di ...

Problemi Rainbow Six Siege e PlayStation Network oggi 21 marzo : cosa succede? : Negli ultimi minuti tantissimi giocatori stanno avendo non pochi Problemi con Rainbow Six Siege ma anche ad accedere al PlayStation Network, anche in Italia. Già da almeno venti minuti si sta osservando un down PSN che rende molto difficoltoso giocare ai propri titoli preferiti, soprattutto Rainbow Six Siege. Lo capiamo dalle continue segnalazioni su Down Detector che stanno arrivando in questi minuti: quali sono le motivazioni di questi ...

Problemi PlayStation Network oggi 7 marzo : centinaia di segnalazioni - cosa accade? : oggi, 7 marzo, l'utenza Sony sta riscontrando frequenti Problemi PlayStation Network (PSN), il servizio di community e supporto online per le console PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Portable e PlayStation Vita sviluppato dal colosso elettronico giapponese. Nell'ultim'ora, infatti, i giocatori provenienti da svariate community stanno lamentando gravi Problemi di connessione. I Problemi PlayStation Network rendono attualmente ...