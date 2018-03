Stati Uniti | prezzi delle abitazioni salgono più del previsto

Stati Uniti : ancora segno più per il superindice : Quinto incremento consecutivo per il superindice statunitense. Stimato in aumento di mezzo punto percentuale, a febbraio il leading index ha segnato un +0,6% mensile grazie alle indicazioni positive ...

Stati Uniti - salgono le richieste di sussidi alla disoccupazione : salgono oltre le attese le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 17 marzo . I " claims " sono saliti di 3mila unità a 229 mila rispetto ai 226mila della settimana ...

Bufera di neve sferza la costa orientale degli Stati Uniti : 5 mila voli cancellati : La East Coast statunitense è bersagliata da una Bufera di neve e da forti venti che stanno sferzando in particolare New York, Washington e Boston. Si registrano disagi soprattutto negli aeroporti: quasi 5mila i voli cancellati, di cui molti negli scali internazionali Jfk e Newark, già colpiti dalla tempesta precedente. Il consolato italiano di New York ha lavorato senza sosta per dare assistenza ai connazionali rimasti bloccati nella ...

La Federal Reserve ha alzato i tassi d’interesse negli Stati Uniti : La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha alzato i tassi d’interesse portandoli a 1,50 – 1,75 per cento, dall’attuale 1,25 – 1,50 per cento. La decisione era stata ampiamente anticipata da analisti e mercati, quindi non ha The post La Federal Reserve ha alzato i tassi d’interesse negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Stati Uniti e Europa d'accordo per confronto sui dazi : Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk: "Stiamo lavorando duro per un'esenzione totale dell'Ue dai dazi Usa"

Curling femminile - Mondiali 2018 : la Svezia supera la Germania e resta imbattuta. La Corea del Sud vince con gli Stati Uniti all’extra-end : Arriva l’ottava vittoria consecutiva per la Svezia ai Mondiali di Curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). Le campionesse olimpiche hanno superato agevolmente anche la Germania per 8-4 e restano quindi imbattute al comando della classifica. La squadra capitanata dalla skip Anna Hasselborg ha chiuso di fatto la partita già a metà gara, con il punteggio sul 6-1 e ha poi amministrato il vantaggio nella seconda parte, con le ...

Stati Uniti : vendite case esistenti salgono più del previsto a febbraio : A febbraio l'indice che misura l'andamento delle vendite di case esistenti negli Stati Uniti si è attestato a 5,54 milioni di unità, contro i 5,38 milioni di gennaio. Gli analisti avevano stimato 5,41 ...

Stati Uniti : morto «Unabomber» - autore di cinque attentati in Texas Video : La notizia diffusa da Sky News. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto: secondo alcune fonti l’uomo, un 24enne, non sarebbe stato ucciso dalla polizia ma si sarebbe fatto esplodere

Maltempo - negli Stati Uniti cancellati oltre tremila voli - : La perturbazione che si sta spostando verso la costa orientale degli Usa sta già avendo ripercussioni sulla viabilità aerea da e per Boston, New York e Philadelphia

JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ Lei in Australia - lui negli Stati Uniti : l'amore è già al capolinea? : JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ sono lontani: lei si trova in Australia, insieme agli amici. Lui è rimasto a Los Angeles dove dedicato ampio spazio allo sport.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 03:43:00 GMT)

Stati Uniti - sparatoria in una scuola superiore in Maryland : Washington - sparatoria in una scuola superiore del Maryland , nella contea di Mary. Nessuna informazione per ora su eventuali vittime e autore. L'episodio è accaduto alla Great Mills High School. 'La ...

Gli Stati Uniti hanno vietato l’uso del petro - la criptovaluta del Venezuela : L’amministrazione statunitense di Donald Trump ha vietato ai cittadini statunitensi di vendere o comprare il petro, la criptovaluta inaugurata poche settimane fa dal Venezuela. La decisione è stata presa con un ordine esecutivo firmato oggi dal presidente statunitense Donald Trump, The post Gli Stati Uniti hanno vietato l’uso del petro, la criptovaluta del Venezuela appeared first on Il Post.