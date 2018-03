Stadio Ferraris | previste tre fasi di lavori per un cantiere da 30 milioni di euro

Genova - il Comune approva la vendita dello Stadio “Luigi Ferraris” : Manca ancora una valutazione, ma lo stadio è stato messo in vendita. Sul piatto finora una proposta da 7 milioni di Genoa e Sampdoria. L'articolo Genova, il Comune approva la vendita dello stadio “Luigi Ferraris” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Stadio Ferraris - debiti arretrati per Genoa e Sampdoria : ci sono le concessioni da pagare! : Da qualche settimana lo Stadio Ferraris è stato messo in vendita. Il Comune ha dato ufficialmente l’incarico all’agenzia del Demanio di produrre una perizia per stabilirne il valore sul mercato. Prima di procedere però con tutte le procedure per la vendita dell’impianto, gli ufficiali giudizari hanno bussato alla porta di Genoa e Sampdoria che devono ancora pagare oltre 1 milione e 400 mila euro di concessioni arretrate. In ...

Stadio Ferraris - concessioni non pagate : Per Genoa e Samp debiti da quasi 1 - 5 milioni : Le due società devono pagare commissioni arretrate al comune. Intanto si lavora per vendere lo Stadio: valutazione tra 10 e 7 milioni, più 30 di lavori. L'articolo Stadio Ferraris, concessioni non pagate: Per Genoa e Samp debiti da quasi 1,5 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.