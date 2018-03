: #Spia #May, è aggressione russa all'Europa - Agenzia_Ansa : #Spia #May, è aggressione russa all'Europa - Agenzia_Ansa : 'Il caso della spia russa è una messa in scena'. In un'intervista all'ANSA, lo scrittore e attivista politico Eduar… - Agenzia_Ansa : Caso spia russa, la premier britannica Theresa May: 'Lo Stato russo è colpevole'. E annuncia l'espulsione di 23 dip… -

Regno Unito, Germania e Francia d'accordo sull'importanza di mandare un messaggio europeoinalle azioni della Russia.E' ciò che emerge dopo l'incontro fra May, Merkel e Macron a margine del Consiglio Ue in meritp all'avvelenamento dell'exSkripal e della figlia Yulia. "Non esiste altra spiegazione se non che Mosca sia responsabile", spiega Londra che basa le accuse, respinte dalla Russia, grazie all'identificazione della sostanza chimica che Mosca ha prodotto in passato.(Di giovedì 22 marzo 2018)