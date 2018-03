: 'Il caso della spia russa è una messa in scena'. In un'intervista all'ANSA, lo scrittore e attivista politico Eduar… - Agenzia_Ansa : 'Il caso della spia russa è una messa in scena'. In un'intervista all'ANSA, lo scrittore e attivista politico Eduar… - Agenzia_Ansa : Caso spia russa, la premier britannica Theresa May: 'Lo Stato russo è colpevole'. E annuncia l'espulsione di 23 dip… - MediasetTgcom24 : Spia russa, la Francia si chiama fuori: 'Aspettiamo le prove' #spiarussa -

Sul caso Skripal "con i colleghi europei non parlerò solo di quello che è accaduto nelle strade di Salisbury, ma del fatto che considero questo come un disegno dell'verso l'Europa ed i suoi vicini più prossimi, dai Balcani occidentali al medio Oriente, e sono grata per la solidarietà che mi è stata espressa". Così la premier britannica Theresa May al suo arrivo al vertice dei leader Ue, che hanno anche discusso del caso dell' exavvelenata con la figlia in Gran Bretagna,(Di giovedì 22 marzo 2018)