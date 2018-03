Spia russa | dimesso da ospedale poliziotto intossicato

Spia russa - May : aggressione Mosca a Ue : 19.30 Sul caso Skripal "con i colleghi europei non parlerò solo di quello che è accaduto nelle strade di Salisbury, ma del fatto che considero questo come un disegno dell'aggressione russa verso l'Europa ed i suoi vicini più prossimi, dai Balcani occidentali al medio Oriente, e sono grata per la solidarietà che mi è stata espressa". Così la premier britannica Theresa May al suo arrivo al vertice dei leader Ue, che hanno anche discusso del caso ...

Spia russa - Macron-Trump : Mosca ha colpa : 10.02 Il presidente della repubblica francese Macron,ha parlato ieri sera al telefono con il capo della Casa Bianca,Trump,del tentativo di omicidio con arma chimica contro Serghei e Yulia Skripal a Salisbury. I due -secondo un comunicato dell'Eliseo- ritengono non ci sia "altra spiegazione plausibile che la responsabilità della Russia". Macron e Trump "hanno condannato qualsiasi uso di arma chimica",sottolineando che Francia e Usa sono ...

Spia russa : Johnson - attacco legato a elezioni russe :

Spia russa : Mosca - possibile coinvolgimento Usa :

Spia russa : UE - impegno dei 28 per evitare attacco si ripeta :

Spia russa : scienziato team Novichok - idiozia teoria valigia :

Spia russa : Ue - Mosca dia subito risposte : ANSA, - BRUXELLES, 19 MAR - "L'Ue sollecita la Russia ad affrontare con urgenza le questioni sollevate dalla Gran Bretagna e dalla comunità internazionale e a fornire immediata, piena e completa ...

Spia russa avvelenata - Ue con Londra : 'Mosca dia subito risposte' - : I ministri degli Esteri Ue, sull'avvelenamento di Serghiei Skripal e della figlia, avvertono: "Uso armi chimiche minaccia la sicurezza dei 28". Il Cremlino: Gb dovrà fornire prove per accuse o ...

Spia russa : Cremlino - da Londra o prove o scuse : Prima o poi Londra dovrà fornire prove per le sue accuse contro Mosca nel caso dell'ex Spia russa Sergei Skripal o scusarsi: così il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov . "Prima o poi dovranno essere ...

Spia russa : Johnson - Mosca non può più prenderci in giro :

Ex Spia avvelenata - ambasciata russa su Twitter : "Ci vorrebbe Poirot' - : Continua il botta e risposta tra Londra e Mosca sul caso dell'avvelenamento di Sergei Skripal e della figlia Yulia. L'ambasciatore Chizhov ha avanzato l'ipotesi di una manovra inglese. Il ministro ...

Spia russa : ambasciatore russo - nervino proveniva da Gb :

Spia russa : May - valutiamo prossimi passi con alleati :

Spia russa : Mosca espelle 23 diplomatici britannici :