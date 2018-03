Sparta Praga | Biabiany vicino al reintegro in rosa Il ds | ' Non si può lamentare Su

STRAMACCIONI LASCIA LO Sparta PRAGA/ Decisivo un litigio con il DS Scasny : STRAMACCIONI , addio allo SPARTA PRAGA . Decisivo un litigio con il DS Scasny : per l'allenatore italiano una stagione deludente, eliminato in Europa e fuori dalla lotta Scudetto(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 01:36:00 GMT)

Lo Sparta Praga esonera Stramaccioni : Praga - La Sparta Praga ha esonera to Andrea Stramaccioni . Il licenziamento del tecnico italiano era nell'aria dopo l'1-1 dello scorso fine settimana contro il Brno, oltretutto in 10. La squadra è ...

Sparta Praga - esonerato Stramaccioni dopo la lite con il d.s. : Andrea Stramaccioni , 42 anni, da inizio stagione è alla guida dello Sparta Praga . Afp Andrea Stramaccioni rompe con lo Sparta Praga . L'esonero dell'allenatore italiano è diventato ufficiale in ...

