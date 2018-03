Soul Calibur VI | CD Projekt RED non ha voluto ' incentivi finanziari' per Geralt

SoulCalibur 6 : Geralt di Rivia e Mitsurugi saranno i protagonisti della box art : Bandai Namco ha rivelato la settimana scorsa che Geralt of Rivia della famosa serie The Witcher arriverà in SoulCalibur VI come nuovo combattente ospite. In seguito, Bandai Namco ha anche svelato la box art del gioco sulla quale, a quanto pare, il lottatore ospite avrà il suo spazio.Come riporta Dualshockers, la box art per SoulCalibur VI è apparsa di recente sui siti di vendita al dettaglio e, appunto, contiene Geralt accanto al veterano di ...

SoulCalibur 6 : Geralt di Rivia di The Witcher annunciato tra i personaggi giocabili : Siamo ansiosi di poter dare la possibilità ai fan di tutto il mondo di giocare con Geralt nella modalità Storia di SoulCalibur ." SoulCalibur VI, con Geralt di Rivia e il livello Kaer Morhen, sarà ...

SoulCALIBUR VI : Arriva GERALT DI RIVIA : BANDAI NAMCO e CD PROJEKT RED, creatori della serie di The Witcher, annunciano che GERALT di RIVIA si unirà al roster dei personaggi giocabili di SOULCALIBUR VI, l’atteso fighting game 3D il cui lancio è previsto per il 2018. GERALT di RIVIA Arriva in Soul Calibur VI GERALT si è formato presso la prestigiosa Scuola del Lupo ed è considerato uno dei cacciatori di mostri più abili. ...

L'iconico Nightmare protagonista del nuovo video di Soul Calibur VI : Dualshockers segnala il nuovo trailer pubblicato oggi da Bandai Namco, dove possiamo ammirare lo stile da combattimento da "incubo" di Nightmare. Come potete vedere nel video in fondo alla notizia uno dei villain più classici e amati dell'intera serie andrà ad accrescere le fila dei guerrieri di SoulCalibur VI.Come già fatto in precedenza il produttore Motohiro Okubo commenta il gameplay del personaggio. Lo stesso Okubo si è detto soddisfatto ...

Ivy e Zasalamel si uniscono al roster di SoulCalibur 6 : SoulCalibur 6, il nuovo capitolo di una delle saghe storiche nel mondo dei picchiaduro visto già in azione in alcuni video di gameplay esclusivi, avrà sia personaggi amati dai fan che nuovi lottatori. Oggi Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato l'aggiunta di Ivy e Zasalamel al roster del gioco.Introdotto per la prima volta in SoulCalibur III, Zasalamel e la sua falce ritornano in SoulCalibur 6. Nato in un clan chiamato Guardians of the ...

IVY e ZASALAMEL si uniscono al roster di SoulCALIBUR VI : SOULCALIBUR VI, il nuovo capitolo di una delle saghe storiche nel mondo dei picchiaduro, avrà sia personaggi amati dai fan che nuovi lottatori. BANDAI NAMCO annuncia l’aggiunta di Ivy e ZASALAMEL al roster del gioco. SOULCALIBUR VI: IVY e ZASALAMEL nel roster Introdotto per la prima volta in SOULCALIBUR III, ZASALAMEL e la sua falce ritornano in SOULCALIBUR VI. Nato in un ...

SoulCalibur VI : ecco alcuni nuovi gameplay esclusivi - vediamo uno scontro in azione : In occasione di un livestream presso il Tokaigi Game Party 2018 al Makuhari Messe di Chiba, vicino a Tokyo, Bandai Namco ha presentato una serie di nuovi gameplay di Soul Calibur VI.Come riporta Dualshockers, nei video seguenti vedremo la presentazione del gioco, una panoramica più approfondita e nel terzo video vedremo uno scontro tra Grøh e Nightmare con tanto di Critical Edge di entrambi i personaggi.Nel quarto video vedremo invece in azione ...

Pioggia di video gameplay per Soul Calibur 6 all’11 febbraio : Oggi, durante un live stream dal Tokaigi Game Party 2018 al Makuhari Messe di Chiba, vicino a Tokyo, Bandai Namco ha presentato una Pioggia di video gameplay di Soul Calibur 6. Il primo video che si vede di seguito è una presentazione delle basi del gioco, che mostra più o meno ciò che un novellino deve sapere per approfondire. https://www.youtube.com/watch?v=4LkOLl7jqrE Il secondo video è un po' più approfondito e mira a far conoscere ...

Una nuova serie di immagini per SoulCalibur VI : Arrivano novità per i fan di SoulCalibur VI, infatti, come segnala Dualshockers, Bandai Namco ha rilasciato una nuova serie di immagini dedicate al suo imminente titolo.Gli screenshot si concentrano sugli ultimi personaggi introdotti nel gioco, stiamo parlando di Grøh, Nightmare, Xianghua e Kilik. Sicuramente si tratta di combattenti appariscenti, e sarà interessante vedere come Grøh si inserirà nell'universo di SoulCalibur:Vi ricordiamo che ...

SoulCalibur VI : Xianghua - Kilik - Nightmare e l'inedito Groh confermati tra i lottatori : Bandai Namco Entertainment Europe ha confermato oggi quattro personaggi, tra cui uno inedito (Grøh, Xianghua, Kilik e Nightmare), che saranno presenti nel roster di SoulCalibur VI, l'imminente nuovo titolo della celebre saga di combattimenti basati sulle armi.Ecco il comunicato uffficiale:Il nuovo personaggio che si unirà a SoulCalibur VI è un agente in nero. La grande devozione di Grøh per i suoi studi e il suo addestramento gli ha consentito ...

Soul Calibur VI : Nuovi lottatori si aggiungono al roster : Bandai Namco annuncia ufficialmente Nuovi lottatori per il roster di Soul Calibur VI, ossia Grøh, Xianghua, Kilik e Nightmare, che saranno presenti fin dal lancio del gioco, atteso per il 2018 su PS4, Xbox One e PC Steam. Nuovi lottatori per Soul Calibur VI La grande devozione di Grøh per i suoi studi e il suo addestramento gli ha consentito di ottenere un posto tra i Dodici di Aval. ...

SoulCalibur VI : un trailer ci presenta il nuovo personaggio Groh : SoulCalibur VI, titolo del quale vi abbiamo proposto la nostra anteprima, è stato uno degli annunci di peso agli scorsi The Game Awards 2017, in occasione dell'evento, infatti, è stato presentato ufficialmente il gioco.Oggi SoulCalibur VI torna protagonista grazie alla condivisione di un nuovo trailer riportato da Siliconera. All'interno del video possiamo dare uno sguardo a personaggi conosciuti, come Nightmare, Xianghua e Kilik, ma il filmato ...