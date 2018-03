Sostenibilità | l' innovazione prende vita nell' università

Da Milano il rilancio delle pelli : 'Innovazione e Sostenibilità ' : ...il lancio di un fondo nazionale di Seed Capital realizzato con la Camera di Commercio di Pisa e finalizzato a finanziare start up ad alto contenuto tecnologico nel settore conciario e dell'economia ...

Terna e Luiss - al via partnership che punta su innovazione e Sostenibilità : ... il Future Project Leaders , rivolto ai giovani talenti già presenti in azienda e l' InTernational Training Program , destinato a studenti di Ingegneria e/o Economia provenienti da università ...