Sono stati sentiti due forti boati tra Milano e Bergamo

Inter - Icardi : “i miei goal più belli Sono stati a Juve e Milan” : “È stata una domenica perfetta perché è arrivato anche il mio centesimo gol con l’Inter e perché abbiamo giocato da grande squadra. Da attaccante devo essere nel posto giusto al momento giusto per fare gol per la squadra”: racconta così le sue emozioni ai tanti tifosi che lo aspettano all’Inter Store Mauro Icardi, straordinario protagonista della domenica nerazzurra a Marassi. L’attaccante argentino ha incontrato in ...

“Amm fatt ammore”. Eleonora Pedron si è fatta scoprire : addio Tommy Vee - ecco chi è il nuovo compagno (famoso). E come Sono stati beccati : La notizia della rottura tra i due era ormai nell’aria da parecchio tempo, confermata a più riprese dopo giorni di indiscrezioni. Tra la bella Eleonora Pedron e il deejay Tommy Vee l’amore è infatti arrivato al capolinea, senza possibilità di ripensamenti. A maggior ragione perché nella vita della showgirl italiana pare già esserci un altro uomo. Gli amanti dei ritorni di fiamma e delle storie dal lieto fine a sorpresa, però, ...

“Torturata e bruciata”. Sono stati proprio loro. Amava quell’impiego - a 20 anni le sembrava una fortuna averlo ottenuto : non sapeva che sarebbe stato il suo peggiore incubo. Un calvario inaudito : Il suo sguardo incantava, era una ragazza timida, Amava i bambini e aveva voglia di fare un’esperienza all’estero. Sophie Lionnet, una ragazza francese di 20 anni nel gennaio 2016 si era trasferita a Londra, zona Wimbledon, per perfezionare il suo inglese e guadagnare un po’ di soldi per finanziare i suoi studi. Per mantenersi aveva preso un lavoro alla pari presso la famiglia di Sabrina Kouider, 35 anni, e il compagno Ouissem ...

Governo - “gli hashtag #senzadime e #senzadinoi contro alleanza Pd-M5s Sono stati manipolati da otto account” : La base Pd vuole o non vuole l’accordo per il Governo con il Movimento 5 stelle? Mentre il partito ancora discute sull’opportunità o meno di fare un referendum tra i suoi iscritti, si è notata nei giorni scorsi la grande diffusione dell’hashtag #senzadime e #senzadinoi su Twitter. Un fenomeno che è bastato a molti per sostenere che fossimo di fronte a una rivolta della base. Ma, almeno secondo la ricostruzione del giornale ...

39 cittadini indiani rapiti dall’ISIS nel 2014 Sono stati trovati morti in una fossa comune a Baghdad - in Iraq : L’India ha confermato che i corpi di 39 cittadini indiani che erano stati rapiti dallo Stato Islamico in Iraq nel 2014 sono stati trovati in una fossa comune. Il ministro degli Esteri Sushma Swaraj ha detto che è stato fatto un The post 39 cittadini indiani rapiti dall’ISIS nel 2014 sono stati trovati morti in una fossa comune a Baghdad, in Iraq appeared first on Il Post.

Papa : 'Le statistiche sui suicidi giovanili Sono tutte truccate' : Città del Vaticano, 19 mar. , askanews, 'I giovani vanno presi sul serio!'. Lo ha detto il Papa aprendo il presinodo dei giovani: 'Mi sembra ha continuato che siamo circondati da una cultura che, se ...

Cecilia Capriotti e Amaurys Sono stati insieme? Craig Warwick conferma : Amaurys e Cecilia Capriotti: notte di passione? Parla Craig Warwick In diretta da Barbara d’Urso Craig Warwick ha confermato il presunto flirt da Cecilia Capriotti e Amaurys che sarebbe avvenuto sull’Isola dei Famosi. Tutto è nato da una domanda avanzata da Vladimir Luxuria, la quale ha chiesto all’ex naufraga se fosse vero quello che si diceva tra lei e lo sportivo. Cecilia ha sottolineato che lei è molto amica della moglie ...

Calenda : “I Governi Renzi e Gentiloni Sono stati fra i migliori della storia” : Il ministro per lo Sviluppo Economico Carlo Calenda elogia i Governi degli esponenti del Partito Democratico. Salvini caustico: "Avrà mangiato pesante".Continua a leggere

Arrestati tre minorenni : Sono le belve che hanno bastonato a morte la guardia giurata : La Polizia, oordinata dalla Procura della Repubblica dei Minori, ha eseguito un decreto di fermo di tre minorenni, accusati di tentata rapina e omicidio doloso nei confronti della guardia giurata ...

“Gli Stati Uniti non Sono un paese per pensionati - l’Ecuador sì. Solo qui viviamo il nostro sogno americano” : Hanno lavorato per tutta la vita e ora sono costretti ad abbandonare il loro paese per andare alla ricerca del benessere che gli era stato promesso. sono centinaia i pensionati americani che nell’ultimo decennio hanno detto addio alla bandiera a stelle e strisce per passare la loro vecchiaia in Ecuador. Con in tasca i risparmi di una vita, non si scappa Solo dal fallimento del sogno americano ma anche da una sanità che non garantisce una ...

Perché Cina e Stati Uniti Sono fondamentali per il futuro dei vini rossi italiani : In prima posizione troviamo la Cina, con 17,4 milioni di ettolitri consumati ogni anno. Seguono gli Stati Uniti, a 12,5 milioni, la Francia, a 10,6 milioni, e l’Italia, a margine del podio con i suoi 9,2 milioni. È questa la geografia mondiale del consumo di vino rosso che emerge dall’ultima ricerca di Wine Monitor di Nomisma, commissionata dall’azienda veronese Pasqua Cantine. Un’indagine che sottolinea l’importanza crescente del Far East e ...

Aia - Nicchi : 'Errori Var? Vediamo quanti ne Sono stati evitati' : ROMA - 'sono molto soddisfatto del Var'. Queste le parole del presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Marcello Nicchi dopo le polemiche della Lazio sull'utilizzo della tecnologia in campo. 'Le ...

Addio all’astrofisico Stephen Hawking - il ricordo di Battiston (ASI) : “La sua forza - la sua intelligenza ed il suo coraggio Sono stati uno stimolo per tutti noi” : Il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, ricostruisce il suo incontro con il grande fisico Stephen Hawking, scomparso oggi all’età di 76 anni: era il 2009 ed il luogo era il Cern. “In un certo senso?- racconta Battiston – nell’uomo Hawking venivano amplificati due aspetti della specie umana: da una parte la sua fragilità all’interno dell’immensità che ci circonda, dall’altra ...

FOLIGNO - ROOM RUBANO UN'AUTO MA Sono ARRESTATI : FOLIGNO Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Spello hanno arrestato, nella flagranza dei reati di tentata rapina in concorso, lesioni personali e resistenza a pubblico ...