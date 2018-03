laragnatelanews

: Somiglianze in famiglia... come si tramandano? - - evyna : Somiglianze in famiglia... come si tramandano? - -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Basta vedere un bambino piccolo per partire con il toto somiglianza: c’è chi ci vede la madre, chi il padre, chi i nonni fino anche a trovarecon gli zii alla lontana, soprattutto per quanto riguarda il volto. Ovviamente alla vera base delle somiglianza sta la genetica. Sono infatti specifici geni che variando hanno un forte impatto sulle caratteristiche facciali umane. Ad analizzare le varianti, lo studio, delle Università di Oxford e del Surrey e pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas). Si è vistosiano tre le varianti genetiche, due legate ai profili facciali nei volti femminili e una alla forma degli occhi e al loro contorno sia negli uomini che nelle donne. Una indagine condotta su ben 3000 volti con immagini scattate ed elaborate utilizzando una fotocamera e un software all’avanguardia. Ogni immagine del viso è stata ...