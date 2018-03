Sollevamento pesi | Europei 2018 | le speranze di medaglia dell’Italia Mirco Scarantino e

oasport

(Di giovedì 22 marzo 2018) Settimana prossima Bucarest sarà teatro dei Campionatidi: l’Italia si presenterà con diverse carte potenzialmente dasia in campo maschile che in campo femminile. Andiamo a vedere quali azzurri possono puntare al podio e con che potenzialità. A partire, ovviamente, da. Il nisseno partirà come grande favorito per uno storico tris nella categoria fino a 56 kg maschile, con lo spagnolo Brachi che proverà a mettergli i bastoni tra le ruote.ha tutte le carte in regola per provare ad avvicinare i 270 chilogrammi, che potrebbero rappresentare un’autentica sicurezza per lad’oro. Salvo errori, il podio non è in discussione e la lotta dovrebbe essere solo per lad’oro. Rimanendo in campo maschile, Mirko Zanni punterà alla prima posizione nello strappo della 69 kg, esercizio in cui ...