Soleil Sorge dopo Luca Onestini | “Con Marco ho trovato l’amore”

Soleil Sorgè e Marco Cartasegna di U&D : rivelazioni sulla loro storia : Uomini e Donne, Soleil Sorgè e Cartasegna: come procede la storia Soleil Sorgè è tornata a parlare della sua storia d’amore con Marco Cartasegna, dopo la fine del rapporto con Luca Onestini lasciato in diretta nazionale durante la sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Tre personaggi che hanno condiviso l’esperienza del trono classico di Uomini e Donne: Marco e Luca nel ruolo di tronisti, mentre Soleil come ...

Uomini e Donne/ Marco Cartasegna e Soleil Sorgè : "Ecco come ci siamo innamorati" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Amore a gonfie vele tra Marco Cartasegna e Soleil Sorgè: "Abbiamo capito di amarci una sera a Gavi..."(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 05:05:00 GMT)

Federica Benincà cambia look / La frangia come Soleil Sorge : è lei l’eterna seconda di Uomini e Donne? : Federica Benincà cambia look e propone la frangetta come Soleil Sorge: non tutti gli estimatori apprezzano e alcuni la considerano l'eterna seconda di Uomini e Donne.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 17:19:00 GMT)

Luca Onestini ‘tradito’ : Raffaello Tonon va a cena con Soleil Sorgè : Raffaello Tonon a cena con Soleil. E Luca Onestini? A Sanremo non è soltanto tempo di Festival ma anche di party, eventi mondani e invasioni di personaggi famosi. Durante la diretta del Festival di Sanremo, nelle sale adiacenti all’Ariston si svolgono delle cene, le quali poi si trasformano in veri e propri party. Tante sono state le foto e i video postati sui social dai personaggi famosi che hanno raggiunto la città di Sanremo in ...

Luca Onestini - Soleil Sorge e Marco Cartasegna potrebbero incontrarsi nei prossimi giorni : ecco perchè : Luca Onestini, Soleil Sorge e Marco Cartasegna potrebbero incontrarsi prossimamente: ecco svelato il motivo Un triangolo amoroso senza fine quello tra Luca Onestini, Soleil Sorge e Marco Onestini. Sia Luca che Soleil, da quando le loro strade si sono divise, hanno sempre dichiarato di non essersi più visti dopo la rottura in diretta al Grande […] L'articolo Luca Onestini, Soleil Sorge e Marco Cartasegna potrebbero incontrarsi nei prossimi ...

Soleil SORGÈ/ Felice con Marco Cartasegna : le parole per Luca e Ivana scatenano il web! (Uomini e donne) : SOLEIL SORGÈ, intervistata dal settimanale Spy, parla del suo rapporto con Marco Cartasegna e della storia finita con Luca Onestini: "Con lui non ero Felice".(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 22:10:00 GMT)

U&D - Soleil Sorgè perdona Luca Onestini : 'Spero possa vivere pienamente la sua storia...' : MILANO - 'Spero che sia felice'. Sembra proprio che Soleil Sorgè , ex protagonista di 'Uomini e donne' abbia messo da parte l'astio per l'ex tronista Luca Onestini , che nel mentre ha partecipato al ...

Soleil Sorgè commenta la storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova : La sua storia, e soprattutto la rottura, con Luca Onestini ha tenuto banco per settimane sul web, anche per il fatto che Soleil Sorgè, mentre l’ex fidanzato era rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip, ha iniziato una relazione con Marco Cartasegna, acerrimo nemico di Onestini ai tempi di Uomini e donne. Dopo essere stata sommersa dalle critiche, la giovane, intervistata da Spy nel numero in edicola da venerdì 26 gennaio, torna sulla ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono fidanzati/ L'ex tronista cancella Soleil Sorgè : Luca Onestini e Ivana Mrazova sono fidanzati: la coppia parla per la prima volta dei progetti futuri svelando il desiderio di una famiglia, Soleil Sorgè rilascia nuove dichiarazioni.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 12:59:00 GMT)

Marco Cartasegna pubblica una Instagram Storie che preoccupa i fans : è già crisi con Soleil Sorge? : ... ' Sapete quando…., cioè una di quelle serate in cui di vedere il resto del mondo non ne avete manco per le p***e? Ecco, questa è una di quelle serate, quindi vado a casina '. Le parole di ...