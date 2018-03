Sold out in tutto il territorio per ' La febbre del sabato sera' de La Crisalide

Parte il tour di Francesca Michielin : sono già cinque i Sold out : Il Francesca Michielin tour 2018, la nuova esperienza live di Francesca Michielin , prodotta e distribuita da Live Nation, è una grande avventura che porta l'ecletticità e la maturità artistica di ...

Francesca Michielin : partito il tour all'insegna dei Sold out : Laura Pausini presenta il suo nuovo album volando - SCOPRI Si prosegue poi abbracciando altri tre brani appartenenti al mondo di 2640: Tapioca, con i campionamenti in lingua ghanese realizzati da ...

La Torino in musica è Sold-out : È il conto degli spettatori presenti e paganti agli spettacoli dal vivo e ai festival di settore. Un pezzo del tagliando resta nelle mani della Società italiana autori editori, che si premura di dare ...

Ermal Meta e i suoi concerti : il Sold out al Forum di Assago : Il 28 aprile il cantautore Ermal Meta sarà protagonista al Forum di Assago: i biglietti sono sold out, a conferma del grande legame con il pubblico. Le due annate in cui è stato protagonista al Festival di Sanremo sono state fondamentali nella sua carriera lavorativa: si tratta di un artista unico, per il modo in cui esprime le sue tematiche. Nei suoi brani si è sempre messo a confronto con temi di un certo rilievo, come il bullismo. La vittoria ...

“Ho un tumore al cervello”. L’amata cantante confessa il suo male. Sale sul palco nel teatro Sold out - canta ma dimentica le parole. Poi il malore - la corsa in ospedale e la terribile diagnosi : “Una tragedia - stava combattendo anche contro il tumore al seno” : Tutto è iniziato durante un’esibizione. Nel corso di un concerto di fronte a una platea adorante ha iniziato a dimenticare le parole. Per un’artista di lungo corso come lei era una cosa stranissima. Poi dopo lo spettacolo un malore, il ricovero e poi la terribile diagnosi. Lorna Luft attrice e cantante statunitense, attiva in campo teatrale, televisivo e cinematografico, figlia di Judy Garland e del produttore Sid Luft e ...

In arrivo nuovi concerti di Ermal Meta dopo il Sold out al Forum di Assago : “Un regalo di compleanno bellissimo - non vedo l’ora” : In arrivo nuovi concerti di Ermal Meta in tutta Italia dopo lo straordinario successo di vendite al Forum di Assago a Milano, che ha registrato il sold out in soli due mesi. Il concerto del 28 aprile nel palasport milanese, infatti, è tutto esaurito! Il primo concerto annunciato dall'artista di Non mi avete fatto niente, vincitore con Fabrizio Moro al Festival di Sanremo, è ufficialmente sold out. Infatti a due mesi esatti dall'annuncio del ...

'In un attimo' e '30 40 50' - il live di Bianco prima del Sold out a Torino : Il cantautore torinese Bianco è pronto a calcare il palco dell'Hiroshima Mon Amour. Tutto esaurito per l'unica data torinese di venerdì 9 marzo, i fan dovranno aspettare la stagione estiva. Durante la ...

Un concerto di Gue Pequeno al Forum di Assago nel 2019 : prezzi e biglietti in prevendita su Ticketone - dopo i Sold out del Gentleman Tour : Annunciato il concerto evento di Gue Pequeno al Forum di Assago nel 2019: il rapper milanese si esibirà nel palazzetto dello sport il prossimo anno! dopo lo straordinario successo di Gentleman e del Tour nei club italiani, arrivata a sorpresa l'annuncio di una nuova data di Gue Pequeno, in programma al Mediolanum Forum di Assago a Milano. Il concerto si terrà il 16 marzo 2019, in quella che al momento pare essere l'unica data per il prossimo ...

Sfera Ebbasta : a un mese dalla partenza - sono dodici i Sold out del 'Rockstar tour 2018' : Oltre a popolare tutte le classifiche italiane di vendita e sulle piattaforme streaming, il Re della Trap è più che atteso anche con il suo Sfera Ebbasta Rockstar tour 2018 che a un mese dal ...

Sfera Ebbasta : ad un mese dal tour Soldout per il rapper dei record : Grandissimo successo di vendite per l’atteso “Sfera Ebbasta Rockstar tour 2018” del Grandissimo successo di vendite per l’atteso “Sfera Ebbasta Rockstar tour 2018” del rapper dei record Sfera Ebbasta che ancor prima del debutto ufficiale del prossimo 7 Aprile dal Vox Club di Nonantola (Mo), fa registrare il quasi tutto esaurito. Ad un mese dalla partenza del suo fortunato tour nazionale già 12 le date andate letteralmente sold out e ultimissimi ...

Francesca Michielin Tour 2018 : Sold out anche a Milano - Bologna e Trento : Grazie alla partnership con la piattaforma web Treedom , ogni 200mila streaming verrà piantato un albero in Kenya : ora la foresta ' 2640 ' di Francesca conta ben 81 alberi. Autore: Chiara Cipolla 05-...

Nuovi concerti di Tom Walker in Italia nel 2018 dopo il Sold out a Milano : tutte le date e i biglietti in prevendita : Annunciati Nuovi concerti di Tom Walker in Italia nel 2018, in programma per la prossima estate. Il cantautore britannico sarà impegnato in una serie di concerti nel nostro Paese, dopo il primo sold out a Milano. Tom Walker, infatti, sarà in Italia già il prossimo 19 aprile, per un unico concerto al Santeria Social Club di Milano, sold out da alcuni giorni. dopo il grande successo della hit Leave A Light On, singolo di debutto internazionale ...

Tomorrowland Italia registra il Sold out in poche ore : Sono passate solo poche ore dall'apertura ufficiale delle prevendite online ed il Tomorrowland Italia ha registrato il sold out! L'evento di fama mondiale dove suonano i dj più famosi del globo arriva per la prima volta nel nostro amato paese. La data è stata stabilita per il 28 luglio 2018 al Parco di Monza. Solo i più fortunati sono riusciti ad accaparrarsi le prevendite accessibili solamente previa registrazione sul sito ufficiale del ...