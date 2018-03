Skype | la versione Dekstop per Windows ritorna disponibile

surface-phone

: Skype per iOS si aggiorna alla versione 8.16 - antoniodef : Skype per iOS si aggiorna alla versione 8.16 - ALumia_Italia : PS: L'aggiornamento di Skype è sul branch Skip Ahead, non fast ring normale (fermo alla versione 12.13.274.0 del 13/01/2018 ore 3:03:12 - WindowsBlogIta : #Skype per Windows, Windows Mobile e Xbox si aggiorna alla versione 12.1811.247.0 -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Dal 19 febbraio Microsoft ha interrotto il rilascio dellaWIN32 dipera causa di una grave vulnerabilità pericolosa per la sicurezza degli utenti. Il Colosso di Bill Gates, in quella occasione, aveva invitato a scaricare la UWP di10 oppure l’app per8 nel frattempo che il team di developer potesse rilasciare una nuovacompletamente priva della vulnerabilità riscontrata. Ecco, questa nuoveè stata adesso ultimata, di conseguenza, da oggi è nuovamente possibile scaricare il programma legacy del servizio di messaggistica targato Redmond. Nonostante ciò, è evidente che ormai Microsoft abbia deciso, pur supportandolo nella risoluzione di bug e problemi di sicurezza, di interrompere il supporto per laDesktop, ovvero non introdurre più funzionalità. Questo perchè ora si vuole puntare, almeno in teoria, tutto sulla UWP ...