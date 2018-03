Sky Sport F1 HD anche in 4K Gp Australia Diretta Esclusiva 22 - 25 Marzo 2018

Motorsport - il quinto episodio su SkySport : Tutto questo , e molto altro, da giovedi 22 sui canali Sky Sport con il quarto episodio del magazine Motorsport, primo passaggio ore 18.30 su SkySport Plus canale 205

MotoGP Qatar 2018 - Gara - Diretta Sky Sport MotoGP HD ore 17 e differita Tv8 ore 21 : Per artigliare la prima pole 2018 della MotoGP (Diretta esclusiva Sky Sport MotoGP HD ore 17 e differita TV8 ore 21) Johann Zarco ha indovinato il giro perfetto quando la bandiera a scacchi della Q2 era già stata esposta. Il francese, alla seconda...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti 16 - 17 - 18 Marzo : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) BARCELLONA-ATHLETIC BILBAO (domenica ore 16.15) LEICESTER-CHELSEA (domenica ore 17.30) REAL MADRID-GIRONA (domenica ore 20.45) Sabato 17 Marzo, ore 18.30: LIVERPOOL-WATFORD diretta esclusiva Sky Sport 3 HD e Sky Sport Mix HD Domenica 18 Marzo nuovo appuntamento con “DI CANIO PREMIER SHOW” ospite DAVID DI MICHELE ore 19, Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 ...

MotoGP Qatar 2018 - Gara - Diretta Sky Sport MotoGP HD ore 17 e differita Tv8 ore 21 : Per artigliare la prima pole 2018 della MotoGP (Diretta Sky Sport MotoGP HD ore 17 e differita TV8 ore 21) Johann Zarco ha indovinato il giro perfetto quando la bandiera a scacchi della Q2 era già stata esposta. Il francese, alla seconda stagione nella classe regina, ha sorpreso tutti confermando che la Yamaha a Losail è di casa, anche se non è quella blu e gialla di Valentino Rossi e Maverick Vinales. Quest'ultimo, ...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti 16 - 17 - 18 Marzo : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) BARCELLONA-ATHLETIC BILBAO (domenica ore 16.15) LEICESTER-CHELSEA (domenica ore 17.30) REAL MADRID-GIRONA (domenica ore 20.45) Sabato 17 Marzo, ore 18.30: LIVERPOOL-WATFORD diretta esclusiva Sky Sport 3 HD e Sky Sport Mix HD Domenica 18 Marzo nuovo appuntamento con “DI CANIO PREMIER SHOW” ospite DAVID DI MICHELE ore 19, Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 ...

Serie A Sky Sport Diretta 29a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio #NuovoInizio : Torna questo weekend la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, S...

Sky Sport MotoGP HD Gp Qatar Diretta Esclusiva (15 - 18 Marzo 2018) : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGP: in totale 40 gare in Diretta, di cui 28 in Esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata stagione. E’ una nuova era per il Motorspo...

Europa League - Ottavi Ritorno - in diretta esclusiva con i telecronisti Sky Sport HD (e su TV8) : Torna con gli incontri validi per l'andata degli Ottavi sedicesimi di finale l’Europa League, in esclusiva totale su Sky fino al 2021. Ogni giovedì sui canali Sport e Calcio di Sky tutte le partite delle due squadre italiane, Milan e Lazio, oltre alle migliori di giornata, nei due diversi orari, alle 19</s...

MotoGP 2018 : Dovi Vai - lo speciale Sky Sport su Andrea Dovizioso : Questa sera alle ore 20 su Sky Sport MotoGP, Andrea Dovizioso sarà protagonista dello speciale “Dovi Vai” (disponibile anche su Sky On Demand nella sezione “Scelti Per Te”). Intervistato in esclusiva da Sandro Donato Grosso, il pilota forlivese ha ripercorso il suo 2017 e raccontato le sue sensazioni all’inizio della nuova stagione (di seguito alcuni estratti). A poche ore dall’inizio del Mondiale ...

Speciali su Sky Sport a una settimana dalla gara della MotoGP in Qatar : È tutto pronto per l’inizio del Motomondiale 2018 su Sky. Tanti gli Speciali su Sky Sport MotoGP HD (canale 208) già a partire da lunedì 12 marzo, per assaporare il clima da gara ancora prima di scendere in pista. Lunedì 12 marzo, tre eventi imperdibili: intervista esclusiva a Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, il cui contenuto sarà disponibile...

Serie A Sky Sport Diretta 28a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio #NuovoInizio : Torna questo weekend la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, S...

In attesa della stagione Motori alcuni eventi Sky Sport in 4K per i clienti Sky Q : Il racconto dei Motori su Sky nella prossima stagione continuerà ad essere all’avanguardia, con approfondimenti d’eccezione e il top della tecnologia grazie la diretta di tutti i GP di Formula 1 anche in 4K HDR, grazie a <a href="../news/sky-italia/44198/sky-q-reinventa-il-modo-di-vivere-la-tv" target="_blank...

Europa League - Ottavi Andata - diretta esclusiva con i telecronisti Sky Sport HD (e su TV8) : Torna con gli incontri validi per l'Andata degli Ottavi sedicesimi di finale l’Europa League, in esclusiva totale su Sky fino al 2021. Ogni giovedì sui canali Sport e Calcio di Sky tutte le partite delle due squadre italiane, Milan e Lazio, oltre alle migliori di giornata, nei due diversi orari, alle 19</st...

Formula 1 - Ecco tutte le novità di Sky Sport F1 per il 2018 : Per il triennio 2018-2020, la Formula 1 in Italia sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky che ha svelato tutte le novità in cantiere per i propri abbonati.17 GP su 21 in diretta esclusiva. I primi 13 Gran Premi della stagione 2018 saranno trasmessi in diretta esclusiva su Sky Sport F1. I telespettatori che non hanno un abbonamento alla pay-tv, continueranno a poter assistere allo spettacolo della Formula 1 in differita di qualche ora, in ...