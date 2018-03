Siria | comincia evacuazione 1 500 miliziani Ghuta

Tregua in Siria mai cominciata. Su Ghouta bombe al cloro : La Tregua faticosamente concordata all'Onu ha retto per poche ore. Nonostante il voto unanime del Consiglio di Sicurezza a sostegno di una sospensione 'in tempi rapidi e per trenta giorni' delle ...

ERDOGAN IN ITALIA/ E in Siria comincia la nuova guerra a pezzi (tra pulizia etnica e menzogne) : Ieri ERDOGAN è arrivato in ITALIA. Chi avrà il coraggio di contestare al sultano turco la pulizia etnica dei curdi ad Afrin? Il Medio oriente è di nuovo sul baratro. MARIO MAURO(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 06:08:00 GMT)