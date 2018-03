Siria | bombe sul nascondiglio dei bambini | è strage a Idlib

Siria : tragico esodo a Ghouta - decine di migliaia in fuga dalle bombe : Non si placano le bombe sulla Ghouta orientale, l'enclave ribelle Siriana alla periferia est di Damasco oggetto da oltre un mese di una pesante offensiva del regime e dei suoi alleati. Secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, nelle ultime ore più di 40 civili hanno perso la vita nei raid Siriani e russi. I bombardamenti più intensi si sono verificati questa mattina su Zamalka, Kfar Batna, Jisrin e Saqba, tutte ...

Siria - turchi pronti a entrare ad Afrin : 150.000 civili in fuga sotto le bombe|Le immagini : La città curda è ormai circondata dalle truppe di Ankara, resta aperto un solo corridoio umanitario. Assad invece continua coni raid aerei su Ghouta, la città dei suoi oppositori

Siria : tragico esodo a Ghouta - decine di migliaia in fuga dalle bombe : Non si placano le bombe sulla Ghouta orientale, l'enclave ribelle Siriana alla periferia est di Damasco oggetto da oltre un mese di una pesante offensiva del regime e dei suoi alleati. Secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, nelle ultime ore più di 40 civili hanno perso la vita nei raid Siriani e russi. I bombardamenti più intensi si sono verificati questa mattina su Zamalka, Kfar Batna, Jisrin e Saqba, tutte ...

Siria - mille civili morti sotto le bombe nella Ghouta : 215 bambini : salito a oltre mille il bilancio delle vittime civili di quasi tre settimane di feroci bombardamenti sull'enclave Siriana di Ghouta est. Tra queste ci sono 215 bambini, caduti sotto i raid delle forze ...

Siria - le bombe del regime hanno ridotto Duma allo stremo : "Si vive nel sottosuolo" : In Siria si continua a morire. Dall'inizio dell'offensiva lanciata dalle forze del regime Siriano sulla parte controllata dai ribelli nella Ghouta Orientale, sono almeno 800 i civili uccisi a causa dei...

Siria - ‘Le bombe cadevano come pioggia’. Ecco le testimonianze da Afrin : L’offensiva turca “Ramoscello d’ulivo” contro la città curda di Afrin, nel nord della Siria, sta causando un numero sempre più elevato di vittime civili. Secondo la Croce rossa curda, dal 20 gennaio alla fine di febbraio gli attacchi dell’esercito di Ankara hanno provocato 93 morti, tra cui 24 bambini, e 313 feriti, compresi 51 bambini, tra la popolazione civile. Questi numeri rendono prive di senso le assicurazioni ...

Siria - Putin : 'Non tollereremo per sempre bombe da Ghouta' : La Russia "non ha intenzione di tollerare all'infinito" i bombardamenti dei miliziani da Ghouta est, in Siria. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in una conferenza stampa a Mosca, al ...

Tregua in Siria mai cominciata. Su Ghouta bombe al cloro : La Tregua faticosamente concordata all'Onu ha retto per poche ore. Nonostante il voto unanime del Consiglio di Sicurezza a sostegno di una sospensione 'in tempi rapidi e per trenta giorni' delle ...

Siria - violata tregua Onu : bombe su Ghouta. Ong : altri 7 morti | : Secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, il regime ha bombardato la roccaforte dei ribelli vicino Damasco. La risoluzione prevedeva "almeno 30 giorni" di stop per motivi umanitari. Iran: ...

Siria - Ong : 'Sette morti e 30 feriti dopo le bombe sulla Ghouta' : Almeno sette persone sono morte e altre trenta sono rimaste ferite nei raid governativi sulla Ghuta, in Siria, secondo l'Osservatorio per i diritti umani. I bombardamenti aerei e a colpi di ...

Siria - Ong : 'Tregua violata - bombe su Ghouta. Almeno 7 morti' - Il Papa : 'Basta violenza' : Il grido del Santo Padre - "Cessi subito la violenza in Siria", è l'esortazione di Francesco per un Paese "in cui la guerra si è intensificata". Il Papa chiede che "sia dato accesso agli aiuti ...

Siria - violata la tregua dell'Onu : bombe su Ghouta - : Secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, il regime avrebbe bombardato la roccaforte dei ribelli alle porte di Damasco. La risoluzione prevedeva "almeno 30 giorni" di stop alle ostilità per ...

Siria - Ong : nessuna tregua - di nuovo bombe : 9.01 La tregua approvata dal Consiglio di sicurezza dell'Onu è durata poche ore: secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, questa mattina il regime Siriano ha nuovamente attaccato la Ghouta orientale,roccaforte dei ribelli alle porte di Damasco. E' stata bombardata due volte Chifouniya, una località alla periferia di Duma.

Siria - Ong : nessuna tregua - di nuovi bombe : 9.01 La tregua approvata dal Consiglio di sicurezza dell'Onu è durata poche ore: secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, questa mattina il regime Siriano ha nuovamente attaccato la Ghouta orientale,roccaforte dei ribelli alle porte di Damasco. E' stata bombardata due volte Chifouniya, una località alla periferia di Duma.