Siracusa | omicidio giovane mamma | incendiata casa genitori assassino

Omicidio Siracusa - Laura uccisa con 16 coltellate al petto. Convalidato il fermo del compagno : Laura Petrolito, mamma 20enne trovata cadavere in un pozzo artesiano nelle campagne di Canicattini Terme, in provincia di Siracusa, è stata uccisa con 16 coltellate al petto e all'addome. Lo rivelano i risultati dell'autopsia. E mentre il paese siciliano si prepara ai funerali, in programma giovedì 22 marzo, il gip ha convalido il fermo del suo compagno, Paolo Cugno.Continua a leggere

Siracusa : omicidio giovane mamma - oggi interrogatorio assassino : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Verrà interrogato questa mattina dal gip del Tribunale di Siracusa Andrea Migneco, Paolo Cugno, il 27enne accusato di avere ucciso con 16 coltellate di Laura Petrolito, la ragazza di venti anni, mamma di due bimbi, poi gettata in un pozzo artesiano. L'interrogatorio di

Siracusa : omicidio giovane mamma - stasera fiaccolata per ricordare Laura : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - fiaccolata, questa sera, a Canicattini Bagni, piccolo centro del Siracusano, per ricordare Laura Petrolito, la ragazza di 20 anni, mamma di due bimbi, uccisa sabato sera dal suo compagno, Paolo Cugno, che l'ha poi gettata in un pozzo. Le amiche, i parenti, l’Amministra

Siracusa : omicidio giovane mamma - stasera fiaccolata per ricordare Laura : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) – fiaccolata, questa sera, a Canicattini Bagni, piccolo centro del Siracusano, per ricordare Laura Petrolito, la ragazza di 20 anni, mamma di due bimbi, uccisa sabato sera dal suo compagno, Paolo Cugno, che l’ha poi gettata in un pozzo. Le amiche, i parenti, l’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni, con il testa il sindaco Marilena Miceli, hanno organizzato la fiaccolata che alle ore 21 ...

Il delitto di Siracusa - il procuratore : "Omicidio dovuto ai fantasmi della gelosia" : Il ragazzo ha ammesso di aver accoltellato la compagna e di essersi sbarazzato del cadavere in contrada Stallaini. I pm: "Non c'è stata premeditazione"

Siracusa - 20enne uccisa a coltellate : il compagno confessa l'omicidio : Il giovane è crollato dopo essere stato interrogato per ore dal sostituto procuratore di Siracusa Marco Dragonetti, titolare delle indagini

Siracusa - nella notte la confessione per l'omicidio di Laura Petrolito : Vent'anni, due bimbi piccoli, una storia d'amore andata male e un nuovo compagno con cui le cose, da tempo, non funzionavano più. Stiamo parlando di Laura Petrolito.

Siracusa : omicidio giovane mamma - folla inveisce contro assassino : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – ‘Sei un assassino!’, ‘Devi marcire in carcere’. ‘Hai ammazzato una ragazza, maledetto’. Sono solo alcune delle grida rivolte nel cuore della notte dalla folla a Paolo Cugno, il giovane che ha confessato di avere ucciso a coltellate Laura Petrolito, di Canicattini Bagni (Siracusa). L’uomo è stato trasferito nella notte dalla caserma dei Carabinieri al carcere dove è ...