Siracusa | nel giorno dei funerali di Laura incendiata la casa del suo assassino

Ragazza uccisa e gettata nel pozzo - durante i funerali a Siracusa una molotov contro la casa del compagno : Mentre tutta la città di Siracusa si stringeva per l'ultimo saluto a Laura Petrolito, qualcuno ha appiccato, con una molotov artigianale, un incendio a casa del compagno Paolo Cugno, reo...

Laura Petrolito - uccisa e gettata nel pozzo - Siracusa/ Almeno 16 coltellate dal compagno (Chi l'ha visto) : Laura Petrolito, uccisa e gettata nel pozzo, Siracusa: il compagno Paolo Cugno si è avvaldo della facoltà di non rispondere, fermo convalidato. Almeno 16 contellate inflitte.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 16:30:00 GMT)

Canicattini Bagni - 20enne uccisa e gettata nel pozzo/ Siracusa - Laura Petrolito : compagno ha agito per gelosia : Laura Petrolito, 20enne accoltellata e gettata nel pozzo, Siracusa: il compagno Paolo Cugno ha confessato il delitto, in stato di fermo già trasferito in carcere.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 13:27:00 GMT)

Siracusa - nella notte la confessione per l'omicidio di Laura Petrolito : Vent'anni, due bimbi piccoli, una storia d'amore andata male e un nuovo compagno con cui le cose, da tempo, non funzionavano più. Stiamo parlando di Laura Petrolito.

