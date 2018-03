Siracusa : lutto cittadino a Canicattini per Laura - oggi i funerali : Palermo, 22 mar. (AdnKronos) - lutto cittadino oggi a Canicattini Bagni, piccolo centro del Siracusano, sconvolto dall'omicidio di Laura Petrolito, la ragazza di venti anni, madre di due bimbi, uccisi dal suo compagno, Paolo Cugno, che l'ha poi gettata in un pozzo per fare perdere le sue tracce. Il