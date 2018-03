Sicilia : Corte Conti - istituire collegio revisori su conti pubblici e partecipate : Palermo, 22 mar. (Adnkronos) – istituire un collegio dei revisori che abbia un ruolo di controllo sulla finanza pubblica, sulle partecipate e sugli enti collegati. E’ la proposta lanciata in Commissione Bilancio all’Ars dal presidente della Corte dei conti in sezioni riunite in sede di controllo Maurizio Graffeo e appoggiata anche dall’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao. “E’ incomprensibile ...

Fondi europei - Corte dei Conti boccia la Sicilia : grandi sprechi : PALERMO - bocciatura solenne della Corte dei Conti della gestione dei Fondi comunitari nella Regione Sicilia : ' grande spreco ', assegnazioni di contributi a chi non aveva titolo, Fondi perduti per ...

Sicilia : procura Corte Conti - sistema società partecipate rovinoso per Regione : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - "Continua a risultare rovinoso per il bilancio regionale il sistema della società partecipate, alcune delle quali esposte a contenziosi milionari (si pensi a Sicilia Digitale già Sicilia eServizi) o finite in liquidazione (Multiservizi) con contenziosi dei lavoratori c

Sicilia - Corte dei Conti : “Condanne per danni erariali raddoppiate - sottrazione di fondi Ue e di quelli per i disabili” : “Il livello di corruzione nella pubblica amministrazione in Sicilia è tale e quale al resto d’Italia. Chi ha i soldi in mano, chi gestisce potere è indotto in tentazione“. Se questa è la premessa, quel che segue non stupisce. A dirlo è stata la presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana Luciana Savagnone a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018. Il quadro fatto durante la ...

Sicilia : procuratore Corte Conti - da gruppi Ars recuperati 100mila euro : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - Sono dieci le condanne, riconosciute in secondo grado, "per mala gestio delle somme gestite dai capigruppo dell'Assemblea regionale Siciliana". E' quanto emerge dalla relazione del procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Reg

Rifiuti : procuratore Corte Conti - in Sicilia tunnel cieco : Palermo, 23 feb.(AdnKronos) - Fra i settori "più delicati" all'attenzione della procura della Corte dei Conti per la Regione Siciliana "campeggia l'annosa problematica del ciclo di gestione dei Rifiuti, tunnel allo stato cieco, di sovrapposizione normativa, avvicendamento di emergenze e intreccio di

Sicilia : Graffeo - Corte Conti guardiano bilancio e supporto Regione : Palermo, 23 feb. (Adnkronos) - "La Corte, quale organo di controllo magistratuale, e quindi indipendente, anche per la legislatura in corso dell’Ars e per il governo regionale oggi in carica, Continuerà a svolgere la tradizionale e funzione di guardiano del bilancio, unitamente a quella di supporto

Sicilia : Graffeo (Corte Conti) - con allarmismo di certa stampa Regione ha rischiato vero default : Palermo, 23 feb. (Adnkronos) – C’è una tirata d’orecchie “al ruolo svolto da certa stampa” nella vicenda connessa al giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Siciliana del 2016 nell’intervento del presidente della Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana Maurizio Graffeo all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018 della Sezione giurisdizionale della Corte. ...

Sicilia : Graffeo (Corte Conti) - temerario parlare di ulteriore indebitamento Regione : Palermo, 23 feb. (Adnkronos) – E’ “temerario affermare l’esistenza di un ulteriore indebitamento ‘che costerà alla Sicilia qualcosa come 30 milioni l’anno'”. A dirlo, nel suo intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018 della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, è il presidente della Sezione di controllo Maurizio Graffeo. “Anche a garanzia ...

Sicilia : Savagnone (Corte Conti) - fondi Ue sprecati e assegnati male : Palermo, 23 feb. (Adnkronos) – C’è lo spreco dei fondi comunitari nelle criticità evidenziate dal presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana Luciana Savagnone. “I fondi comunitari sono sprecati al massimo – ha detto ai giornalisti a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018 – Già ci sono quelli che non vengono assegnati, e quello è un danno ...