Si può uscire da una storia sbagliata

(Di giovedì 22 marzo 2018) Caro Massimo, Ho 45 anni e 14 di convivenza, a causa di una gravidanza non voluta. Amo mio figlio, ma questo è quanto. Il resto è routine senza dialogo, si finge, si fa sesso anche perché trovo la mia compagna ancora fortunatamente attraente, ma è fredda e non mi sento desiderato. L’unico conforto mi viene dagli amici, per lei non sento nulla. Poi senza volere mi innamoro di una collega e lei di me. Lei ha un marito troppo preso dal lavoro, che però la ama tantissimo, e due figli. Passano due anni come una magia. Poi il senso di colpa per lei diventa troppo gravoso e fa un passo indietro. Io sono perduto e mi chiedo adesso dove trovare l’energia e la vitalità che solo l’amore ti conferisce. Antonio In un altro amore, ovviamente. Ma andiamo con ordine. L’inizio della lettera è terribile, ne converrai. Attribuisci quattordici anni di vita in comune a un mero incidente tecnico. Lei ...