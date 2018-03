optimaitalia

: Shemar Moore di SWAT racconta per la prima volta il suo amore per Anabelle Acosta, ex star di Quantico… - OptiMagazine : Shemar Moore di SWAT racconta per la prima volta il suo amore per Anabelle Acosta, ex star di Quantico… -

(Di giovedì 22 marzo 2018)diha per laparlato pubblicamente della sua nuova relazione con, attrice e ex star di Quantico, serie in cui ha interpretato Natalie Vazquez: ai microfoni di ET Canada, l'interprete di Daniel "Hondo" Harrelson ha parlato del sentimento che lo lega alla collega da ormai qualche mese.I due hanno fatto il debutto ufficiale sul red carpet dei Grammy Awards 2018, tenutisi nel mese di febbraio: come ha ammesso lo stesso, ai tempi si stavano ancora iniziando a conoscere. "Era solo un 'Ciao, piacere di conoscerti. Mi piace quello che vedo, a te piace quello che vedi. Conosciamoci con un caffè, e tra l'altro ho due biglietti per i Grammy'" ha detto, "Ed ecco come è successo. È stato un bell'appuntamento".ha poi spiegato che, per due attori, avere una relazione significa avere molta fiducia l'uno nell'altra. "Per stare con ...