SFREGIATO IL MURALES INTER Uova rossa sull’InterWall | i tifosi aspettano le parole di

Milano : SFREGIATO il murales degli eroi siciliani Falcone e Borsellino : Il murales , realizzato a Milano nel 2013 ad opera del writer siciliano Tunus, si trova presso corso di Porta Ticinese e raffigura i due giudici palermitani che dal 1992 (anno in cui vennero uccisi dalla mafia) rappresentano il simbolo della lotta contro la mafia. eroi che, oggigiorno, sono riconosciuti in tutta Italia, tant’è che ogni anno sbarcano a Palermo studenti da tutta la penisola con la nave della legalità. Cortei, manifestazioni ...

