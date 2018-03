Serie C : Catania - Lo Monaco shock : "scippati dall'arbitro" : Il Catania pareggia sul campo del Bisceglie e a fine gara si scatena il malcontento degli etnei. Non solo in campo, dove ci sono stati alcuni istanti di tensione, ma anche tra i dirigenti ed i tifosi. Lo Monaco, nelle dichiarazioni ripprtate dal sito Cataniaunafede, ha parlato testualmente di "scippo". Queste alcune delle sue dichiarazioni: "il Catania ha dominato in lungo ed in largo, solo la giornata infelicissima dell'arbitro ci ha scippati ...

Serie C - esulta il Lecce! Due belle notizie : flop del Catania e super sorpresa Video : Il Bisceglie si conferma bestia nera delle big del campionato di #Serie C. Dopo il pareggio ottenuto sul campo del Trapani, i pugliesi sono riusciti a bloccare sul pareggio anche i più quotati avversari del #Catania. Un Bisceglie che si è presentato molto aggressivo nel primo tempo, conquistando pure un rigore, poi sbagliato. Nel secondo tempo, Bisceglie più lento nella manovra e Catania che ne approfitta, passando in vamtaggio con Barisic. Il ...

Serie C - esulta il Lecce! Due belle notizie : flop del Catania e super sorpresa : Il Bisceglie si conferma bestia nera delle big del campionato di Serie C. Dopo il pareggio ottenuto sul campo del Trapani, i pugliesi sono riusciti a bloccare sul pareggio anche i più quotati avversari del Catania. Un Bisceglie che si è presentato molto aggressivo nel primo tempo, conquistando pure un rigore, poi sbagliato. Nel secondo tempo, Bisceglie più lento nella manovra e Catania che ne approfitta, passando in vamtaggio con Barisic. Il ...

Video/ Catania Reggina (2-1) : highlights e gol della partita (Serie C 30^ giornata) : Video Catania Reggina (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 30^ giornata di Serie C. Ci pensa Curiale a portare gli etnei alla vittoria con una doppietta. (Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:15:00 GMT)

Serie C : Monza schiaccia grandi - Bassano Virtus corsara - Catania aggrappato al secondo posto : Notizie sul tema LIVE Fano-Sambenedettese, cronaca diretta e risultato in tempo reale Tutto in parità ora Lega Pro, Fidelis Andria-Catanzaro: la preparazione e le probabili formazioni Carrarese-...

Risultati Serie C - classifica e prossimo turno : il Catania mette pressione al Lecce - baratro Reggina : Risultati Serie C, Risultati, classifica e prossimo turno – Importanti indicazioni nella gara di campionato di Serie C, soprattutto per le zone alte della classifica. Il Catania vince contro la Reggina e mette pressione al Lecce, per la squadra di Maurizi situazione di classifica sempre più difficile. Colpo grosso dell’Andria contro il Catanzaro, il club calabrese sempre più in crisi. Il Bisceglie ferma in trasferta il Trapani, blitz ...

RISULTATI Serie C / Classifiche aggiornate : il Catania mette pressione al Lecce! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate, Diretta gol live score dei gironi B e C. Si gioca la trentesima giornata: il Catania batte la Reggina e continua a mettere pressione al Lecce(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 16:19:00 GMT)

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : Catania scappa via - lotta aperta per il terzo posto : Disputato l’anticipo tra Padova e Catania, terminato 3-8, la Serie A1 di Pallanuoto femminile completa la giornata numero 14 con le restanti tre sfide. Riposa il Messina, che nelle ultime quattro gare dovrà provare ad evitare la retrocessione diretta, mentre è lotta aperta per il terzo posto, con vista sul secondo, occupato dal Padova. La sfida che si preannuncia maggiormente equilibrata è quella tra Roma e Milano, attualmente appaiate a ...

Video/ Catania Siracusa (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 28^ giornata) : Video Catania Siracusa (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita nella 28^ giornata di Serie C. Decisiva la rete di Curiale firmata al 70' per gli etnei. (Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 11:22:00 GMT)

Serie C : scivoloni interni per Livorno e Padova - Lecce e Catania continuano il duello : ROMA - Come era da immaginarsi è stato il maltempo il principale protagonista della 28esima giornata del campionato di Serie C, chiamata ad aprire il mese di marzo, con le gare concentrate al sabato ...

Serie C - il Catania tiene in vita il campionato : solo un pareggio per la Reggina : Si è giocata la 27^ giornata del campionato di Serie C, non cambia niente nelle zone alte della classifica e questo favorisce sicuramente il Lecce che così continua a guidare la classifica con margine, la squadra di Liverani ha ottenuto tre punti preziosissimi nella gara in trasferta contro l’Akragas in rete Saraniti e Dubickas. Successo davanti al pubblico amico per il Trapani che ha la meglio sul Fondi con il punteggio di 3-1, vittoria ...

Testa-coda in Serie C - il Lecce contro l’Akragas per il riscatto : spettacolo in Catania-Siracusa : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie C, in particolar modo grande attesa per il Girone C con il Lecce chiamato al riscatto dopo il sorprendente ko casalingo contro la Juve Stabia. La squadra di Liverani era reduce da una striscia di risultati utili consecutivi quindi il ko dell’ultima giornata non deve essere considerato un dramma ma come un normale incidente di percorso che può capitare durante una stagione. Adesso match ...

Serie C Catania - in panchina potrebbe restare Lucarelli : Catania - Il Catania potrebbe ripartire proprio da Cristiano Lucarelli . Il tecnico è rimasto ancora in sella negli ultimi giorni. Dopo il pareggio con il Cosenza le sue dichiarazioni erano state mal ...

Serie C - il Catania fa marcia indietro : Lucarelli resta - fuori i 'senatori' : Catania - In mattinata i dirigenti del Catania hanno incontrato il tecnico Cristiano Lucarelli che sembrava in predicato di lasciare la squadra. Sembrava perché si potrebbe profilare una clamorosa ...