Serie B Pescara-Empoli | arbitra Piccinini Palermo-Carpi | Ghersini

Serie B : Piccinini dirige Pescara-Empoli : ANSA, - ROMA, 22 MAR - Questi gli arbitri che dirigeranno le gare valide per l'undicesima giornata di ritorno della Serie B in programma domenica 25 marzo alle ore 15.00. Bari-Brescia , sabato ore 20.

Video/ Avellino Pescara (2-2) : highlights e gol della partita (Serie B 31^ giornata) : Video Avellino Pescara (2-2): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 31^ giornata. Tante emozioni al Partenio: le immagini salienti del posticipo(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:12:00 GMT)

Serie B : Avellino-Pescara 2-2 : ANSA, - AVELLINO, 18 MAR - È 2-2 tra Avellino e Pescara nel posticipo di Serie B. Un pareggio che evita per il momento ad entrambe le squadre di finire nella zona play out e, per gli irpini, di ...

Serie B Avellino-Pescara 2-2 : pareggio tra Novellino ed Epifani : AVELLINO - Termina 2-2 il posticipo della Serie B tra Avellino e Pescara . Gli abruzzesi sono andati per due volte in vantaggio prima con Brugman e poi con Mancuso, ma in entrambi i casi sono stati ...

Serie B Avellino-Pescara - probabili formazioni e tempo reale alle 17.30. Dove vederla in tv : AVELLINO - Oggi alle 17.30 Avellino e Pescara si affrontano per la trentunesima giornata del campionato cadetto. Per gli irpini, quattro partite interne nei prossimi 5 turni: parte oggi contro i ...

Video/ Pescara Carpi - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie B - recupero - : Video Pescara Carpi , 0-1, : highlights e gol della partita, recupero della 28giornata di Serie B. Ai falconi basta la rete di Sabbione.

Video/ Pescara Carpi (0-1) : highlights e gol della partita (Serie B - recupero) : Video Pescara Carpi (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita, recupero della 28^ giornata di Serie B. Ai falconi basta la rete di Sabbione nel primo tempo. (Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 09:30:00 GMT)

Serie B - recuperi : lo Spezia rallenta il Bari - Pescara ancora ko contro il Carpi : ROMA - Finisce con un pareggio per 1-1 la sfida tra Bari e Spezia, con i pugliesi che così rallentano la corsa play off, mentre il Carpi approfitta della crisi nera del Pescara e vince 1-0 all'...

Serie B - Bari-Spezia 1-1 : Forte illude. Colpo Carpi a Pescara : BARI - Risultati a sorpresa nei recuperi della settima giornata di ritorno di Serie B. Martedì amaro per il Pescara , un po' meno per il Bari . Il Carpi , infatti, sbanca l'Adriatico con il punteggio ...

Serie B : il Carpi vince a Pescara - 1-1 tra Bari e Spezia : Il Carpi vince 1-0 a Pescara mentre finisce 1-1 tra Bari e Spezia , La classifica, , nei due recuperi della 28/ma giornata di Serie B. I gol Bari-Spezia 1-1: al 72' magia di Brienza, il fantasista ...

Serie B : Bari-Spezia 1-1 - Pescara-Carpi 0-1 : Frena il Bari, gioisce il Carpi. I recuperi della ventottesima giornata di Serie B penalizzano la squadra di Grosso, fermata in casa dallo Spezia che, con il pareggio ottenuto in Puglia, continua a ...

Serie B - Bari-Spezia 0-1 e Pescara-Carpi 0-1 : la diretta gol LIVE : Bari-Spezia 0-1 , diretta su Sky Calcio 1HD, 10' Forte LE FORMAZIONI UFFICIALI Bari , 4-3-3, : Micai; Sabelli, Marrone, Diakité, Balkovec; Busellato, Basha, Henderson; Galano, Nené, Improta. Spezia , ...

Serie B : tafferugli durante Foggia-Pescara - daspo per 13 tifosi : Tredici provvedimenti di daspo fra i due e gli otto anni sono stati emessi dalla Questura di Foggia nei confronti di altrettanti tifosi del Foggia e del Pescara dopo i tafferugli avvenuti prima della partita fra le due squadre di Calcio lo scorso 20 gennaio. In particolare i provvedimenti amministrativi che inibiranno l’accesso agli stadi hanno riguardato 8 tifosi del Foggia e 5 del Pescara. Ai responsabili delle condotte piu’ ...