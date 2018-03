Serie B | gli arbitri della 32esima giornata

INVASIONE A CASERTA : amore da Serie A per il Lecce! I biglietti venduti : La notizia dell'apertura della trasferta a tesserati e non, arrivata subito dopo il pareggio del Catania a Bisceglie, ha letteralmente galvanizzato l'ambiente leccese. Dopo 6 anni in SERIE C, adesso il pubblico salentino spera di tornare nel calcio che conta e vede l'obiettivo promozione più vicino. Dopo aver battuto il Cosenza, il prossimo step per poter procedere nel cammino verso l'obiettivo della promozione diretta, è atteso stasera quando ...

Biglietti Milan-Inter (4 aprile) : come acquistare i tickets per il Derby della ventisettesima giornata di Serie A : Cambio di programma obbligato per il Derby di Milano. La sfida tra Milan ed Inter, che si sarebbe dovuta disputare il 4 marzo, e valida per la ventisettesima giornata di Serie A, è stata spostata a mercoledì 4 aprile a causa del tragico lutto per la morte di Davide Astori. Le due squadre arrivano in situazioni opposte a quelle dell’andata, quando vinsero i nerazzurri per 3-2. Il Milan è stato rigenerato dalla cura di Gennaro Gattuso ed ora è ...

Biglietti Juventus-Milan (31 marzo) : come acquistare i tickets della 30ma giornata di Serie A : Turno pasquale per il campionato italiano di Serie A di calcio: si giocano sabato 31 marzo tutti gli incontri per la 30ma giornata. In programma un classico del calcio tricolore: all’Allianz Stadium di Torino va in scena alle 20.45 Juventus-Milan. Sfida davvero fondamentale in chiave titolo: i bianconeri, in vetta alla classifica, vanno a caccia di una vittoria che sarebbe davvero importantissima in chiave scudetto. L’ultima uscita ...

BMW Serie 7 - Nuovi collaudi per l'ammiraglia : La continua evoluzione delle tecnologie ha portato alcuni modelli, come le ammiraglie, ad accorciare il proprio ciclo di vita per stare al passo coi tempi e proporre dotazioni sempre più moderne. A soli tre anni dal debutto al Salone di Francoforte, anche la BMW Serie 7 si aggiornerà con un facelift proponendosi, a partire dai prossimi mesi, come model year 2019.Nuovi Adas. Tra le novità più importanti vi sarà la probabile introduzione di ...

Requiem - un canto di morte per la miglior Serie horror della BBC : Esiste qualcosa di più fastidioso della paura ed è l’inquietudine costante. Non è facile per una serie tv mantenere nello spettatore una continua sensazione di ansia e apprensione, eppure Requiem ci riesce senza alcuna forzatura. La serie tv, prodotta dalla BBC e disponibile in Italia su Netflix dal 23 marzo, è indubbiamente uno dei titoli più interessanti di questa stagione. Bastano 15 minuti per sconvolgere la vita della protagonista, Matilda ...

Serie C Gubbio - ufficiale : esonerato Pagliari : Gubbio - Dino Pagliari non è più l'allenatore del Gubbio , club che milita nel girone B di Serie C . Fatele il pareggio interno contro il Renate. " L'As Gubbio comunica l'interruzione del rapporto di ...

Serie C Gubbio - salta la panchina di Pagliari : Gubbio - Ribaltone sulla panchina del Gubbio : Dino Pagliari è stato esonerato dopo il pareggio interno contro il Renate. " L'As Gubbio comunica l'interruzione del rapporto di lavoro con l'allenatore ...

Gli 'Scompigliati' e i 'Fedelissimi' scrivono una nuova pagina di storia - ufficiale il gemellaggio tra le due tifoSerie di Floridia e ... : Un traguardo importante ma soprattutto un segnale forte a tutto il mondo calcistico, alle città e alle istituzioni. Sabato il 'patto' verrà pubblicamente siglato in occasione della gara tra San Paolo ...

Seven Seconds : una Serie ambiziosa che scivola sugli stereotipi : ... le diverse reazioni di fronte all'omosessualità, il rapporto genitori-figli, l'impatto dei mezzi di comunicazione sull'opinione pubblica quando si affrontano controversi casi di cronaca, come il ...

Calcio - Serie A : Tutti vogliono Alisson - 'Ma lui adora Roma' : Crotone-Roma, Di Francesco: "Perotti out, dentro El Sha e Gonalons" GIRO DEL MONDO - Le parole del suo agente, dall'Inghilterra, hanno fatto il giro del mondo: sono state riprese , ovviamente, in ...

Hockey su pista - i migliori italiani della 26^ giornata di Serie A1 : Matteo Galimberti ha le stimmate del predestinato. Mirko Bertolucci è un fuoriclasse eterno : Il passato, il presente e il futuro della Nazionale italiana trovano uno splendido connubio nell’ultima giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. A trascinare il Monza ai playoff è un giovanissimo talento azzurro, mentre il Viareggio batte il Thiene col sigillo del suo veterano. C’è il timbro del capitano, infine, sul successo del Lodi contro il Forte dei Marmi, una vittoria che vale il primato nella stagione ...

Serie A Lazio - De Vrij : «L'obiettivo è chiudere la stagione al meglio» : ROMA - "Voglio chiudere l'anno nel modo migliore possibile con la Lazio, ma ora preferisco parlare di altro". Stefan De Vrij , dal ritiro della nazionale olandese, ha risposto così alla domanda dei ...

Serie B - Red Bull B-Best : vota la miglior azione della trentunesima giornata : Ogni settimana, aiutati dai lettori, i giornalisti de La Gazzetta dello Sport selezionano un giocatore per ogni categoria, valutando le azioni più belle della giornata appena trascorsa. La decisione ...

Serie A - le decisioni del Giudice Sportivo : 8 gli squalificati. Multato Zenga - ammende per Roma e Samp : 29giornata di Serie A in archivio, con il pareggio della Juventus a Ferrara contro la Spal e la vittoria del Napoli sul Genoa a ravvivare ancora una volta l'appassionante lotta scudetto. Come di ...